Ana Rosa da por muerta la legislatura de Sánchez: «¡Descanse en paz!»

Ana Rosa Quintana amargó el cumpleaños legislativo a Pedro Sánchez.

La presentadora de ‘El Programa de Ana Rosa‘ (Telecinco) destripó todas las chapuzas que está dejando a su paso este Ejecutivo sanchista desde que accediera a La Moncloa tras ser derrotado en las urnas:

Buenos días. Se cumplen dos años desde que Pedro Sánchez perdiera las elecciones. Y el Ejecutivo lo celebra con un vídeo en el que aseguran que gobiernan para la gente de a pie. Con un presidente que viaja en helicóptero hasta un parador de Baqueira mientras la gente viaja a pie porque los trenes tampoco funcionan. Dos años de legislatura en el que la gente de a pie no se puede comprar una casa porque la vivienda ha subido un 40%. Un país sin casas porque no se construye vivienda nueva, aunque saquen pecho por haber aprobado la única ley de vivienda de la democracia desde el franquismo. Un ley de vivienda sin viviendas.

La periodista recordó que a Sánchez le pesa la hipoteca de depender de los siete votos de marras:

Los menores de 35 años tienen hoy un 75% menos de riqueza que los de 2002 y los jóvenes necesitan 20 años de ahorro para comprar un piso. Llevan 7 años gobernando gracias a los 7 votos de Junts, estamos ante un Ejecutico en caída libre sin poder legislativo porque ante la falta de apoyos no se puede legislar para la gente de a pie. Dos años después estamos ante un Gobierno sin apoyos parlamentarios, sin presupuestos por tercer año consecutivo y con varios juicios cercando al entorno más cercano del mismo presidente. Precisamente hoy declara una exmilitante socialista de a pìe, Leire Díez, investigada por maniobrar supuestamente para Sánchez contra la Guardia Civil y la Fiscalía.

Y acabó por mandar a la fosa a Pedro Sánchez y su Gobierno: