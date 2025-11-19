Una exsecretaria de Estado desmonta en dos soberbios minutos el falso feminismo imperante en el PSOE

Luego presumen de ser el partido más feminista de la historia.

Pero lo cierto es que en el PSOE no están para ir dando lecciones en ese terreno.

Ana Botella, exsecretaria de Estado de Seguridad, denunció en el programa ‘En Boca de Todos’ (Cuatro) las prácticas de la formación de la calle Ferraz para ir arrinconándola.

Nacho Abad le preguntó a bocajarro a su entrevistada:

¿Usted cree que le han echado por machismo? O sea, ¿se la han quitado de en medio porque hay mucho machista en el PSOE? ¿O le han tocado algunos machistas?

Botella aseguró que así había sido:

En parte sí, aunque no creo que sea una cosa especialmente personal, dirigida contra mí. Pero digamos que las personas de las cuales dependió tomar decisiones no valoraron las competencias o lo que yo podía aportar al partido y actuaron con un criterio, sinceramente, de cierta frivolidad tratándose de los temas en los que yo trabajaba.

El periodista formuló otra pregunta pertinente:

A ver si yo me entero. ¿Valoraron que usted era mujer y no valoraron su conocimiento?

Botella lo tuvo claro:

Sí, valoraron que a un hombre lo mantienen mucho más tiempo, le consideran, le escuchan sus opiniones. Esa era la percepción que yo tenía, desde luego más de Ábalos, que es como secretario de organización, que con Santos, que prácticamente no se podía hablar.

Nacho Abad no dio crédito:

¿No le interesaban las opiniones porque usted era mujer y sí escuchaba a los hombres?

Recalcó que Cerdán optó por no hablar con ella:

Sí, yo creo que él tenía un círculo mucho más estrecho, por lo que veíamos, la manera informal en la que luego estamos en el Congreso, que ves los grupos que se generan. Yo creo que muchas mujeres hemos sufrido una discriminación o una falta de valoración de nuestras capacidades en el desempeño de nuestros puestos políticos en su órbita de acción. Muchas lo hemos sufrido, pero no lo hemos comentado. Porque cuando estás en activo, a ver, es delicado ir a… Parece que te haces la víctima. O parece que eres víctima.

El presentador remachó cuestionando si su invitada tenía miedo a ser cancelada:

Si lo denuncias, ¿tienes miedo a que te cancelen?

Y Ana Botella fue clara y contundente: