El circo de la Brunete Pedrete: Vean las piruetas de Silvia Intxaurrondo (TVE) para defender que las comisiones de Cerdán (PSOE) eran «legales»

Alucinante.
Lo de TVE es para que alguien se lo haga mirar.
La Brunete Pedrete ya busca los resquicios para poco menos que beatificar a Santos Cerdán (PSOE) y Silvia Intxaurrondo, desde ‘La Hora de La 1‘ como buena alumna del clan, se lanzó a blanquear al exsecretario de Organización del partido de la calle Ferraz:
Claro, esta es la duda. Y luego, por otro lado, porque nos están escuchando muchos autónomos y muchos empresarios y gente al frente de pequeñas y medianas empresas, también gente al frente de grandes empresas, esto de la comisión, vamos a abordarlo ahora. Una comisión reflejada por contrato estarán espeluznados, es legal. A mí me gustaría, más allá de la adjudicación, que es la duda que hay sobre la mesa, me gustaría ver cómo se realizan los pagos. Y lo primero que vamos a descartar o a confirmar, ¿la UCO habla de mordidas o de comisiones? Porque es distinto.
Uno de los tertulianos de la mesa respondió para reforzar la tesis de Intxaurrondo:
No, no, habla de comisiones. Habla de comisiones porque están plasmadas.
Y ahí ya dieron rienda suelta a la presentadora:
Claro, es decir, está documentada, es una comisión que la comisión no tiene por qué ser ilegal. Es que, claro, hay gente que estará escuchando y dirá, oiga, yo he firmado comisiones, la comisión no tiene por qué ser ilegal.
Así que, por un lado tenemos, digo para que nos quede claro a todos, por un lado tenemos comisiones que estaban reflejadas por contrato del 2% de entrada legal. La duda que tiene la UCO es, oiga, lo que ponía en el contrato no sabemos hasta qué punto se realizó los servicios que pedían. Luego tenemos la tarjeta de crédito o de débito de Servinabar. Si Santos Cerdán es uno de los, digamos, propietarios de la empresa, no es ilógico que tenga una tarjeta. Y luego, por otro lado, tampoco es ilógico que le paguen un piso de alquiler. Entonces, en estos tres casos, ¿dónde está la duda de la UCO? Es decir, porque esto es importantísimo. ¿La UCO en su informe habla de comisiones o de comisiones ilegales?