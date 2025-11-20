El circo de la Brunete Pedrete: Vean las piruetas de Silvia Intxaurrondo (TVE) para defender que las comisiones de Cerdán (PSOE) eran «legales»

Alucinante.

Lo de TVE es para que alguien se lo haga mirar.

La Brunete Pedrete ya busca los resquicios para poco menos que beatificar a Santos Cerdán (PSOE) y Silvia Intxaurrondo, desde ‘La Hora de La 1‘ como buena alumna del clan, se lanzó a blanquear al exsecretario de Organización del partido de la calle Ferraz:

Claro, esta es la duda. Y luego, por otro lado, porque nos están escuchando muchos autónomos y muchos empresarios y gente al frente de pequeñas y medianas empresas, también gente al frente de grandes empresas, esto de la comisión, vamos a abordarlo ahora. Una comisión reflejada por contrato estarán espeluznados, es legal. A mí me gustaría, más allá de la adjudicación, que es la duda que hay sobre la mesa, me gustaría ver cómo se realizan los pagos. Y lo primero que vamos a descartar o a confirmar, ¿la UCO habla de mordidas o de comisiones? Porque es distinto.

Uno de los tertulianos de la mesa respondió para reforzar la tesis de Intxaurrondo:

No, no, habla de comisiones. Habla de comisiones porque están plasmadas.

Y ahí ya dieron rienda suelta a la presentadora: