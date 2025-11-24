Ana Rosa replica a la reunión de Sánchez con Otegi con la lista de los socialistas asesinados por ETA

Tremebundo.

El fin de semana estalló, y nunca mejor dicho, otra bomba, la de la reunión de Pedro Sánchez con Arnaldo Otegi en un caserío del País Vasco.

La noticia, por supuesto, tuvo repercusión en esta jornada del 24 de noviembre de 2025.

Ana Rosa Quintana, desde ‘El Programa de Ana Rosa‘ (Telecinco), arrancó de la manera más contundente:

Buenos días. Enrique Casas Vila, Fernando Múgica Herzog, Francisco Tomás y Valiente, Fernando Buesa Blanco, Juan Mari Jáuregui. Estos son solo cinco de los 12 socialistas a los que ETA mató y cuyos asesinatos hoy aún no ha condenado Bildu. ‘El Español‘ publica que Sánchez se reunió en un caserío con Otegi en dos reuniones secretas junto a Cerdán y su socio Antxón Alonso, unos encuentros en los que Koldo hizo de chófer. Una reunión en un caserío con Otegi a capucha quitada, como hacía ETA en los años de plomo. Una reunión a la que le condujo Koldo, un hombre a quien Sánchez conoce solo de manera anecdótica, pero que le llevó rumbo a pactar la moción de censura. Una reunión con Bildu para pactar con quien dijo que jamás pactaría. Literalmente Sánchez dijo: «Con Bildu no vamos a pactar, si quiere se lo digo 5 o 20 veces».

Lo mejor de todo es que Sánchez aseguró en sede parlamentaria no conocer a Antxon Alonso, el organizador de la cita en el siniestro caserío:

Sánchez dijo en la comisión del Senado no conocer a Antxón Alonso, el presunto organizador de la cita. El presidente dijo: «No le conozco que yo recuerde». La moción de censura contra la corrupción fue defendida en el Congreso por Ábalos, imputado por corrupción, el arquitecto fue Cerdán, imputado por corrupción, el conductor fue Koldo, imputado por corrupción, el facilitador fue Antxón Alonso, imputado por corrupción, y el ejecutor fue Otegi, condenado por terrorismo.

La presentadora concluyó con la actitud déspota adoptada por Pedro Sánchez cuando se le preguntó por el condenado fiscal general del Estado: