¡Tiembla La Moncloa! Jorge Calabrés desliza que saldrán fotos de los encuentros entre Sánchez y Otegi

La cuestión se le empieza a poner de color hormiga al Gobierno Sánchez.

La revelación adelantada por el diario ‘El Español’ sobre encuentros en un caserío del País Vasco entre el ahora presidente del Gobierno con el proetarra Arnaldo Otegi para recabar el apoyo de este a la moción de censura que se le presentó a Mariano Rajoy (PP) a finales de mayo de 2018 ha revuelto el ya de por sí turbias aguas de La Moncloa y del PSOE.

Jorge Calabrés, subdirector del digital, atendió al programa ‘Todo es Mentira‘ (Cuatro) donde le dejó bien a las claras a Risto Mejide, su presentador, que su medio no se había tirado a una piscina sin agua y que habría que estar pendiente a las próximas novedades que se publicarán en días próximos:

Bueno, es que es una noticia muy importante y os estaba escuchando muy atentamente, y lo estaba diciendo Echenique también. O sea, nosotros no nos vamos a jugar nuestra credibilidad, que es lo más importante, si no tenemos pruebas de lo que hemos publicado. Y lógicamente, en cuanto el Gobierno ha desmentido esa información, nosotros hemos publicado un testimonio de Koldo García que corrobora todo lo que habíamos contado en esta noticia del domingo y en la de hoy lunes, que es la segunda parte, con otras dos reuniones que tuvo lugar en el País Vasco, entre Otegi, Santos Cerdán y Antxon Alonso.

Risto Mejide contrapuso los desmentidos del Gobierno Sánchez y dejó caer que igual Koldo estaba yendo de farol:

O sea, tenemos a Óscar López, por parte del gobierno, que ha dicho que la información era un bulo, tenemos a Otegi, que también la ha negado, y tenemos a Koldo que la ha confirmado. Aparte de Koldo, ¿tenéis más fuentes que avalen esta información? Porque podría ser una invención de Koldo.

Pero Calabrés aseguró que la información dada estaba más que contrastada:

Yo quiero agradecer a Koldo que haya reconocido esta información porque nosotros hemos llamado a todos los participantes en la reunión. Hablamos con Moncloa el sábado, le dijimos que si Pedro Sánchez había intervenido personalmente en reuniones con Bildu y el PNV, la respuesta de Moncloa fue no vamos a hacer comentarios sobre ello. Ha tardado más de 24 horas en desmentirlo y nosotros, lógicamente, tenemos que proteger nuestras fuentes, pero tenemos pruebas de todo lo que hemos publicado y de los detalles que hemos dado.

El publicista lanzó una pregunta pertinente:

¿Puede haber alguna foto que tenga o alguna grabación que tenga Koldo García? Porque ya me lo creo todo. O sea, Koldo ha ido grabando a todo el mundo.

Y la respuesta del periodista tampoco dejó lugar a dudas:

Creo que tenéis que. estar atentos a ‘El Español’.

A lo que Risto reaccionó exclamando: