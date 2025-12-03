Tomás Gómez (PSOE) lanza la amenaza definitiva a Pedro Sánchez: «No se puede votar a esta banda»

Lo puede decir más alto.

Pero no más claro.

Tomás Gómez, exsecretario general del PSOE en Madrid, fue entrevistado en el programa ‘Código 10’ (Cuatro) donde no dejó títere con cabeza en relación a todos los escándalos que están saliendo en torno a su partido y, muy en especial, en el entorno de Pedro Sánchez.

El que fuera candidato a presidir la Comunidad de Madrid en 2011 dijo claramente que a él no le esperen en las urnas con la papeleta del PSOE mientras Sánchez siga al frente del mismo:

No se puede votar a Pedro Sánchez y a esta banda, que lo que hace falta en España son elecciones y lo que hace falta es un cambio de gobierno. Yo no voy a votar a Pedro Sánchez. Y creo que lo que tienen que saber los españoles es que aquí hace falta un cambio de gobierno.

Lanzó un aviso a los partidos del centroderecha:

Y también tienen que saber los votantes de derechas que mientras sigan dividiendo el voto los votantes de derechas entre dos partidos, Pedro Sánchez seguirá siendo presidente del gobierno. Y eso es malo para todos, para los de izquierda, para los de derecha y para los de centro.

Preguntado por si, a tenor de sus manifestaciones, tiene miedo de que le echen del PSOE, fue claro: