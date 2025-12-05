¡Menudo estómago agradecido! Así defendió Gonzalo Miró (TVE) la ‘contundencia’ del PSOE en el caso del «guarro» Salazar

Se dice que de bien nacidos es el ser agradecidos.

Pero lo de Gonzalo Miró ya se pasa de nivel.

Tiene un estómago a prueba de bombas y es capaz de bendecir lo que sea con tal de enchufarse en la televisión pagada con el dinero de todos los españoles.

El tertuliano sabelotodo, en pleno estallido del ‘caso Salazar’, en julio de 2025, defendió lo indefendible con respecto a la actitud tomada por el PSOE para fulminar a quien iba a sustituir al encarcelado Santos Cerdán al frente de la Secretaría de Organización de la formación de Ferraz.

En el programa ‘La Roca’ (laSexta), Miró alabó la contundencia adoptada desde las filas socialistas, empezando por los nombramientos que se hicieron en el Comité Federal del 5 de julio de 2025:

Primero por puntualizar una cosa, se puede interpretar que el resto de nombramientos más allá del de Rebeca Torró es para tutelar a Rebeca Torró, o de interpretación, es que se quiere repartir el poder para que no haya una persona, una secretaria o un secretario de organización, que tenga el poder que han tenido antes a Ábalos o Santos Cerdán. Ya la interpretación la hace cada uno. Bueno, a mí me parece bien que se reparta un poquito, que no haya solo una persona que pueda hacer y deshacer a su antojo, sino que tenga que haber un equipo. Eso por puntualizarlo.

Y entrando en el espinoso asunto de Paco Salazar, Gonzalo Miró hizo las veces de dircom socialista ponderando las medidas que se habían implementado para erradicar a personas como este «guarro» militante, tal y como lo definió Alberto Núñez Feijóo:

Pero las consecuencias de la información que se publicó el viernes por la noche fueron que Paco Salazar deja todos sus cargos de responsabilidad en el Partido Socialista. Yo no sé si tardó cinco horas o seis horas. Y que el presidente, por lo que dijo el mismo sábado, tiene la intención de crear una serie de mecanismos para que esto no ocurra, cosa difícil, porque son cosas que pueden ocurrir, sino para ponerles coto y ayudar. No estoy diciendo, a lo mejor, proteger no es la palabra, pero bueno, ayudar a las mujeres que sientan ese acoso, para que les sea más fácil denunciar sin que piensen que están poniendo en peligro su puesto de trabajo. Digo esto porque yo creo que eso es bueno. Las consecuencias de la información del viernes por la noche, a lo largo, es que se dieron a lo largo de todo el sábado.

Después de esta encendida defensa a un PSOE al que el ‘caso Salazar’ le ha estallado en todos los morros, Gonzalo Miró acabó acoplado en ‘Directo al Grano‘ (TVE) acompañando en la presentación a otra que tal baila, Marta Flich.