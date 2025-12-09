Ana Rosa sopapea a las ‘charos’ del Gobierno por intentar tapar el escándalo de los «guarretes» del PSOE

Terminó el puente de la Constitución y de la Inmaculada Concepción.

Pero lo que sigue es toda la porquería que anega La Moncloa y el PSOE.

Ahora, amén de los escándalos de corrupción de Ábalos, Cerdán, Koldo y compañía, la inmundicia también llega a los «guarretes» socialistas.

Ana Rosa Quintana, en ‘El Programa de Ana Rosa‘ (Telecinco)’, dinamitó el falso feminismo del Gobierno Sánchez y de su formación política:

Dime con quién andas y te diré quién eres. El presidente ha defendido el feminismo rodeado de hombres a los que les daba igual el feminismo. Machismo y corrupción, dos en uno. Lo que no se ha llevado por delante la corrupción se lo va a llevar por delante el feminismo. Este fin de semana le ha tocado a Antonio Hernández, mano derecha de Paco Salazar. Habrá que ver con qué mano derecha lo sustituyen.

Recordó todos los pufos que le fueron saliendo a Sánchez:

Koldo era la mano derecha de Ábalos, Cerdán también era la mano derecha de Ábalos, Ábalos era la mano derecha de Sánchez, Hernández era la mano derecha de Salazar, y Salazar era la mano derecha de Sánchez y de María Jesús Montero. Todas las manos derechas eran hombres. Esos hombre de 40 y 50 años amigos del presidente a los que incomoda el discurso feminista. El presidente más feminista de la historia en su camino hacia los mundos de Oz siempre ha puesto al frente del partido a hombres de hojalata que ahora están imputados por corrupción o señalados por acoso.

Para la periodista, lo sangrante es que ante la gravedad de estos casos, la estrategia sea la de salir a tarifar contra aquellos que utilizan el término ‘charo’ para referirse a esas progres que parlotean neciamente:

Nadie sabía nada. Rodeadas por casos de machismo, el Ministerio de Igualdad se dedica a denunciar el término ‘Charo’ en redes, que es lo mismo que si la derecha denunciara el término ‘Cayetano’. Si hablamos de nombres propios el presidente tendría que dar explicaciones sobre los hombres de Paco, de Paco Salazar, porque no ha dado ni una explicación sobre el cese de Antonio Hernández. Dicen que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda, y en este Gobierno de las manos derechas amputadas, Ábalos asegura que todos en el PSOE cobraban en efectivo.

Ana Rosa ironizó con la amnesia brutal en el PSOE y en el Ejecutivo socialcomunista: