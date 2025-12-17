Ana Rosa se mofa de las eternas rabietas sin efecto de Yolanda Díaz: «Resiste más que Sánchez»

Irónica como nunca.

Ana Rosa Quintana, en su editorial en ‘El Programa de Ana Rosa‘ (Telecinco), cargó duramente contra Yolanda Díaz por jugar a hacer una cosa y su contraria.

La líder de Sumar, harta de las corruptelas y de los casos de acoso sexual que están brotando en el PSOE, quiso lanzar un órdago que se quedó en la nada, tal y como lo describió la periodista:

Yolanda, eternamente, Yolanda. La vicepresidenta no se va a ir, se va a quedar eternamente. Dijo que dejaba el liderazgo de Sumar y sigue al frente de Sumar. Un me voy y me quedo eterno, Yolanda Díaz tiene rabietas que luego se calla en el Consejo de Ministros. Ante los escándalos del PSOE, Sumar echó un órdago reclamando una remodelación del Gobierno. Sánchez despreció el órdago a la chica y la remodelación del Ejecutivo se ha quedado en una reunión junto a la máquina del café. Como si PSOE y Sumar no se reunieran todas las semanas

Enumeró todos los incumplimientos que, a juicio de Sumar, ha tenido el Ejecutivo socialcomunista y como Díaz, pese a esas tomaduras de pelo, siempre ha acabado por esconder la cabeza bajo el ala:

Sumar trata de dar Estopa al Gobierno pero Yolanda Díaz se ha convertido en el de El medio de los Chichos. Cada cierto tiempo, Yolanda Díaz aparece ante los focos, frunce el ceño, y lanza una amenaza: si esto sigue así, rompe con el Gobierno. La paciencia tiene un límite, está muy decepcionada. Un dejá vú, un día de la marmota. Lo que cambia es el motivo: Gaza, Begoña Gómez, o las leyes sin consultar. Nunca hay consecuencias. ¿Por qué Sumar no se remodeló a sí mismo con el caso Errejón? Da igual, si no le gustan mis principios, tengo otros. Yolanda resiste más que Sánchez.

Estas navidades hemos pasado de hablar del precio de los langostinos a hablar del precio del poder. Sumar tiene una vicepresidencia a un precio de 84.600 euros año más un pisazo de 400 metros y otros cuatro ministerios a razón de 79.415 euros cada uno. Este Gobierno les renta. Decía Al Pacino en ‘El precio del poder’ que él en la vida solo tenía su palabra.

Y no es el único al que sacudió. También el líder de ERC, Gabriel Rufián, se llevó lo suyo: