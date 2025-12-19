¡Bombazo! Aldama cuenta con pelos y señales cómo Zapatero obligó a Sánchez y Ábalos a rescatar Plus Ultra y se embolsó 10 millones de euros

Ahora se entiende mejor el interés del Gobierno Sánchez en rescatar a la aerolínea Plus Ultra.

Todo viene de un conglomerado de abultados intereses y de unas más que jugosas comisiones.

Concretamente, los diez millones de dólares que, a juicio de Víctor de Aldama, se embolsó José Luis Rodríguez Zapatero por el rescate de la compañía aérea venezolana.

El comisionista lo explicó todo con pelos y señales en el programa ‘Horizonte‘ (Cuatro).

Comenzó hablando de una más que tensa reunión en el Ministerio de Transportes donde José Luis Ábalos, su titular, se las tuvo más que tiesas con ZP porque este impuso como objetivo prioritario que el Ejecutivo de Pedro Sánchez rescatase al precio que fuera a Plus Ultra.

El ministro, según contó Aldama, que vivió y escuchó la conversación en un despacho contiguo en el que también se encontraba Koldo García, no quería dar su brazo a torcer hasta que Zapatero sacó la ‘carta ganadora’, la de que era una orden directa del Palacio de La Moncloa.

Es decir, del propio presidente del Gobierno. Así lo relató el empresario:

José Luis Rodríguez Zapatero llega al Ministerio de Transportes, se reúne con José Luis Ábalos. Esto no lo cuento porque me lo hayan contado. Yo estaba en el despacho colindante al de José Luis Ábalos con Koldo. Como muchos días estaba despachando una serie de cosas y estaba allí. Koldo me avisa de que va a llegar José Luis Rodríguez Zapatero. Además me avisa en un tono despectivo porque no le gustaba, digamos, que él fuera al Ministerio de Transportes a hablar con Ábalos o a imponer. En este caso es a imponer por lo que os voy a contar a continuación.

Procede a recordar esa tensa conversación:

Es decir, esa conversación con él fue para decirle que tenía que rescatar la compañía Plus Ultra, que era necesario rescatar la compañía Plus Ultra, en la que Ábalos se niega. Se niega rotundamente. Tienen una conversación acalorada porque Koldo y yo escuchamos, digamos, la media conversación por el tono alto de la conversación en la que Zapatero le dice: «no es algo que te estoy pidiendo yo, es algo que está pidiendo el presidente». Entonces él dice, bueno, pues yo hablaré con el presidente. Entonces ahí Zapatero le dice que ok, que muy bien, que volverá, que cuando tenga noticias que volverá.

Detalló cómo se quedó Ábalos tras la visita del expresidente al Ministerio de Transportes:

Se va y a los tres minutos o cuatro minutos sale Ábalos efectivamente muy enfadado, cabreado o más bien disgustado, quiere decir, como de alguien que ha llegado a imponerle algo siendo él el Ministro de Transportes y siendo él otro señor, un expresidente, quiere decir que en este caso no tiene que decirle nada ni… No tiene capas de ejecutiva ninguna, ¿no? Ni hacer nada, obviamente. Le pregunta Koldo: «oye, ¿qué ha pasado con el imbécil este?» Y Ábalos le dice: «no doy crédito, me ha venido a pedir que rescate Plus Ultra, que lo tengo que hacer sí o sí y que es una orden directa del presidente». Koldo le dice, bueno, pues llámate al presidente y pregúntale si esto es así. Y es así. A lo que Ábalos a continuación llama al presidente, el presidente le coge la llamada, como hacía siempre, le dice, oye, he tenido una reunión con Zapatero, ha venido a pedirme una serie de cosas y entre ellas el rescate Plus Ultra. El presidente, para el asombro de Ábalos, le dice que tiene que rescatar Plus Ultra. No le da más explicaciones y que tiene que hacer lo que sea para rescatar Plus Ultra.

Y dijo con claridad qué sucedió con el tema de los 53 millones de euros que costó el rescate y el beneficio que se llevó el expresidente y, al parecer, también el propio Pedro Sánchez: