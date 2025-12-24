María Jamardo, a degüello contra el socialista que defiende que el Gobierno Sánchez rescató Plus Ultra para salvar empleos: «Ni que fuéramos idiotas»

Tienen la cara de hormigón.

Los socialistas, especialmente los más próximos al entorno de Pedro Sánchez, defienden lo indefendible.

Fernando Carrera, presidente del PSOE en Badalona, quiso justificar la decisión del Ejecutivo sanchista de salvar a la compañía aérea Plus Ultra alegando, según él, una razón de peso, que había que velar por los puestos de trabajo que podían perderse en el caso de que la empresa hubiese quebrado.

Así de ‘serio’ se mostró en su argumentación en el programa ‘Código 10‘ (Cuatro):

Creo que lo que trataba el Gobierno de hacer con esto era salvar empleos y salvar la competencia.

Varios tertulianos en la mesa fliparon con el argumento. La más directa fue María Jamardo, periodista de ‘El Debate‘:

¿Pero qué empleos? Si solo tenía un avión y era alquilado.

El político socialista no cejó en su empeño de justificar lo que no había por dónde cogerlo:

¿Sabes cuánta gente trabajaba en Plus Ultra? Te pregunto, María, ¿sabes cuántas personas trabajaban?

Jamardo, evidentemente, requirió a Carrera que él diese la cifra:

Dímelo tú, venga, dímelo tú.

El del PSOE, inasequible al desaliento, siguió erre que erre y soltó una cifra, 250 empleados.

A lo que la contertulia saltó indignada.