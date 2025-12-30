  • ESP
LA MINISTRA DE DEFENSA PRESUME DE CELERIDAD EN 'LA HORA DE LA 1'

Margarita Robles defiende con Silvia Intxaurrondo (TVE) que el Ejército llegó antes que nadie a la DANA pero su propia hemeroteca la arrastra por el lodo

La propia titular ministerial dijo en Antena 3 que no era de su competencia la llegada de la UME a las zonas afectadas

Margarita Robles.

La "pájara" de Margarita Robles prefiere atrincherarse en su poltrona y no confrontar con el faltón Pedro Sánchez

Tiene la cara de cemento.

Aunque se le tendría que haber quedado más débil y pringosa que el lodo que anegó gran parte de la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024.

Margarita Robles, ministra de Defensa, pasó por TVE para ser entrevistada por Silvia Intxaurrondo, la presentadora de ‘La Hora de La 1‘ y experta en comprar toda la mercancía averida del sanchismo.

Aprovechando el temporal que azotó en estos últimos días de diciembre de 2025 a la Comunidad Valenciana y recordando los terribles sucesos acontecidos con la DANA de hace un año, la periodista quiso contar con la titular ministerial para que, de paso, limpiase su imagen antre los espectadores de la televisión pública.

Así aprovechó para arremeter contra quienes pusieron en solfa su gestión con las inundaciones en esa zona del Levante español:

Desde el principio han estado mintiendo, han estado faltando a la verdad. Nosotros lo hemos explicado claramente, pero todo esto respondía a una estrategia para tratar de negar la realidad. Yo les pregunto, ¿por qué no quieren decir la verdad? ¿Por qué no han dicho la verdad desde el principio? ¿Por qué no han dicho que la UME estuvo desde el primer momento? Han faltado a la verdad, quieren seguir faltando a la verdad. Y yo les exijo que se disculpen, primero con los ciudadanos de Valencia a los que han engañado. Segundo, con la UME y con las Fuerzas Armadas, porque la gente de la UME poniendo en riesgo sus vidas estuvo actuando y estuvo rescatando a gente en ese momento. Así que yo les exijo que pidan disculpas y le pregunto al señor Feijóo, ¿por qué no dice la verdad? ¿Por qué no quiere que se sepa la verdad?

El problema es que la hemeroteca es muy rica y justo salió una entrevista que le concedió la propia Robles a Sandra Golpe, en Antena 3 Noticias, en la que vino a reconocer que los medios de comunicación habían llegado antes, pero además haciéndolo de esta manera tan grosera:

Es que no es competencia de Defensa en este momento.

Y a más.

Hay otro vídeo con bomberos de Francia que alucinaron al ver que horas después de llegar a Valencia aún no había desplegada una sola unidad del Ejército.

