laSexta corre a denunciar el estado de la cárcel de Maduro en Nueva York pero calla con las torturas en El Helicoide en Venezuela

Está pidiendo a gritos el Premio Pulitzer.

José Yélamo, presentador de ‘laSexta Xplica‘, no tardó en encontrar un argumento para, en vez de ensalzar la detención del dictador Nicolás Maduro, mostrarse crítico con el estado de la cárcel en la que iba a estar encerrado de manera preventiva el sátrapa venezolano.

El conductor del espacio de los sábados en la noche en laSexta conectó con redaccción para que le detallasen las características del presidio en el que iba a estar el ya exinquilino del Palacio de Miraflores:

Te voy a dar el titular. ¿Cómo lo llaman ahí? Lo llaman el infierno en la tierra. Tiene una capacidad para unas 1.200 personas. Está en una zona industrial de Brooklyn. Eso que están viendo son las celdas que tiene esa cárcel. Y lo llaman, ya te digo, el infierno en la tierra. Mueren muchos reclusos, es la razón por la que lo llaman así, por violencia entre los presos. Solamente en 2024 fueron dos por apuñalamiento. Tiene problemas muy graves de mantenimiento. No en vano, en 2019 se llegaron a quedar una semana sin luz. Y tiene unas 700 reclamaciones de arreglos que están sin todavía estar manejadas por las autoridades.

Y ojo a los funcionarios. Desde 2020, seis han sido acusados de diversos delitos. ¿Quiénes han estado ahí? Ha habido muchos. Por ejemplo, estuvo el Chapo Guzmán. Y por cierto, y esto viene a colación precisamente con lo que dicen, que podría ser esta operación, que podría ser una manera de ocultar problemas, problemas internos. ¿Quién estuvo también ahí? Pues Epstein. Epstein estuvo en una celda de esa misma cárcel.

Curiosamente, el programa ‘laSexta Xplica’ obvió en todo momento hablar, por ejemplo, de una prisión tan terrorífica como El Helicoide.

La repentina sensibilidad por los derechos de los presos brilla por su ausencia cuando se trata de hablar sobre las verdaderas mazmorras de horror en Venezuela. El Helicoide, el centro de detención controlado por el SEBIN (el aparato represivo de Maduro), ha sido denunciado repetidamente por organizaciones internacionales como la CIDH, Human Rights Watch y Foro Penal como un auténtico centro de torturas sistemáticas.

resos políticos, periodistas, activistas y opositores son sometidos a asfixia, descargas eléctricas, violaciones, aislamiento prolongado y negación de atención médica hasta la muerte —como ocurrió recientemente con el exgobernador Alfredo Díaz en diciembre de 2025.