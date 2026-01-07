Ana Rosa sopapea a Sánchez por pedir respeto para la soberanía de Venezuela después de pisotear la del Sáhara

Vuelta al tajo.

Ana Rosa Quintana reapareció en pantalla tras el merecido descanso navideño.

Y lo hizo con las pilas cargadas.

En su editorial en ‘El Programa de Ana Rosa‘ (Telecinco) lo hizo con el tema que tiene a todo el mundo en vilo, la detención de Nicolás Maduro a manos de Donald Trump y las derivadas que puede tener esta noticia:

El 2026 puede ser el año del fin de la política del chándal. Fueron Fidel Castro y Hugo Chávez los que inauguraron esa forma de gobernar y Maduro heredó el chandalismo a golpe de pucherazos, cárceles, exiliados, torturas y asesinatos. Precisamente la CIA escogió un chándal Nike Tech de 200 euros para llevarlo a una prisión de Nueva York. El chavismo sabe mucho de prisiones. Según datos recopilados por el Foro Penal desde 2014 ha habido más de 15.700 detenciones por motivos políticos en Venezuela y más de 7.3 millones de personas han abandonado el país, lo que equivale a casi 1 de cada 4 habitantes. Ahora llega el momento de realizar una transición democrática a partir del propio régimen, desde dentro del mismo chavismo, con Delcy Rodríguez al frente. Ha llegado el momento de cerrar las prisiones políticas y los centros de tortura como El Helicoide. Más de 850 presos políticos siguen presos en las cárceles de Venezuela. El país tiene, junto a Cuba, la mayor cantidad de prisioneros de conciencia de Latinoamérica.

Criticó la postura ambigua del Gobierno Sánchez y el compadreo de su amigo Zapatero con la dictadura:

La postura de nuestro Gobierno no puede ser más ambigua. Con José Luis Rodríguez Zapatero apoyando a un régimen en estado de descomposición, Sánchez ha evitado llamar dictadura al ejecutivo de Maduro. Tampoco han felicitado a María Corina por el premio Nobel de la Paz.

Ana Rosa Quintana lanzó una reflexión atinada, la de por qué Sánchez critica ahora una injerencia como la de Estados Unidos y, en cambio, no tuvo problemas en no respetar la autonomía del Sáhara: