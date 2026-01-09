  • ESP
    España América
Periodismo Televisión

'EL ANÁLISIS. EL DIARIO DE LA NOCHE' (TELEMADRID)

María Jamardo se mofa del boicot antisemita de Ione Belarra y Podemos al partido Real Madrid-Maccabi: «¡Encima son unos vagos!»

"Este ejercicio de paletismo en el que están instalados algunos miembros de la izquierda más radical de nuestro país, no debería encontrar el silencio ni la equidistancia del resto de los ciudadanos"

Archivado en: Periodismo | Televisión

Más información

Bondi Beach Sydney Shooting

Vídeo: Masacre islamista en la australiana Bondi Beach y el héroe que se lanza a pecho descubierto contra el asesino y le quita el fusil

Un boicot a medias.

Los de Podemos, con la connivencia de la Delegación del Gobierno en Madrid del socialista Francisco Martín, se concentraron en los exteriores del Movistar Arena mientras se jugaba a puerta cerrada el partido de baloncesto entre el Real Madrid y el Maccabi del Tel-Aviv.

Ione Belarra y Pablo Fernández, como mascarones de proa, fueron los que atendieron a los medios y una vez conseguidas las fotos y las imágenes de televisión, acabaron por ahuecar el ala.

Lo de protestar contra Israel poco menos que les duró un cuarto:

María Jamardo, en el programa ‘El Análisis. El Diario de la Noche’ (Telemadrid), se mofó de la galbana de los podemitas:

A ver, yo es que la señora Ione Belarra, que no ha ido al Movistar Arena a ver un partido de baloncesto en su vida y que difícilmente distingue entre un base y un pivot, me parece que no tiene la autoridad ni moral ni deportiva para comentar estas cuestiones. Punto número uno.

Acusó al delegado del Gobierno en Madrid de consentir el boicot:

Punto número dos, les fue muy rentable porque tienen la connivencia del gobierno antisemita de Pedro Sánchez para hacer este tipo de algaradas, que por cierto, les han durado bastante bien poco, porque, oye, antes de que se haya terminado el partido ya se han ido. Bueno, eran cuatro gatos. Vagos con las protestas también, en su línea habitual.

Y remachó asegurando que lo que se vivió en la noche del 8 de enero de 2026 fue un ejercicio propio de paletos:

Y tercero, creo que es de una ignorancia supina boicotear este partido o tratar de dinamitarlo y obligar a jugar este encuentro a puerta cerrada, por ejemplo, ignorando que el Tel Aviv tiene, al menos que yo recuerde, cinco americanos en su plantilla. Entonces, creo que de verdad este ejercicio de paletismo y de ridículo permanente en el que están instalados algunos miembros de la izquierda más radical de nuestro país, no debería encontrar el silencio ni la equidistancia del resto de los ciudadanos.

Los mejores productos para el hogar

PRODUCTOS DEL HOGAR
Climatización Cocina al aire libre Muebles de terraza Sillas de oficina
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Los vídeos más vistos

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]