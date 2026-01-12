Nacho Abad estalla con la cobardía de Jordi Sevilla en su cacareado manifiesto anti Sánchez

Decepción suprema.

Y una pregunta más que pertinente.

Nacho Abad, presentador de ‘En Boca de Todos‘ (Cuatro), mostró su enfado con el manifiesto / plataforma de Jordi Sevilla, ‘Socialdemocracia 21‘.

Para el periodista, hay una cuestión capital que falta en el documento que el exministro socialista presentó a bombo y platillo en las redes sociales:

El exministro socialista Jordi Sevilla ha decidido dar un paso al frente y enfrentarse a Pedro Sánchez y a toda la maquinaria del PSOE publicando este manifiesto. Está caliente, desde hace unos minutos. Dice cosas como esta. Pedimos un cambio de rumbo político en nuestro país, en nuestro partido, dado que el actual nos ha conducido a un auge de la extrema derecha, a una pérdida de apoyos al socialismo y a una dictadura de las minorías. Un análisis lapidario, brutal.

Abad dedujo que, a tenor de lo que Sevilla cuenta en el documento, que el auge de la formación de Santiago Abascal en las encuestas es imputable a Pedro Sánchez:

Es decir, que según las últimas encuestas, que VOX siga creciendo y gane en intención de voto al PSOE en Almería y en Murcia, por ejemplo, es culpa de Pedro Sánchez y de sus escuderos. Eso dice Jordi Sevilla. El desplome en voto del PSOE, que vaticina que España se tiña de azul y verde, tiene un culpable según Sevilla, Pedro Sánchez. Y por último, dice el exministro socialista, que el presidente del gobierno se ha echado en brazos de los independentistas, de los que no quieren a España, y que se han convertido, Pedro Sánchez, en una marioneta, y quien mueve los hilos son los independentistas. Las informaciones son durísimas, señor Sevilla.

El periodista se hace una pregunta esencial: