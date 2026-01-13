Ketty Garat, contundente con el refrito de Sánchez en materia de vivienda: «Nos toma por imbéciles»

Le duró la escenografía lo que tardaron los medios de comunicación en sacar la hemeroteca.

Si en la noche del 12 de enero de 2026 fue Vicente Vallés en Antena 3 quien tiró de archivo para demostrar que Pedro Sánchez trató de vender dos veces la misma moto, en la mañana del 13 de enero de 2026 fue Ketty Garat la que, con más contundencia, cargó contra el refrito presentado por el presidente del Gobierno.

En ‘El Programa de Ana Rosa’ (Telecinco), la periodista de ‘The Objective‘ fue a saco:

Él no es responsable de lo que pasa hace 20 años, pero sí de lo que pasó hace un año, hace dos y hace ocho. Que este es el octavo año en el que está gobernando Pedro Sánchez y nos está intentando vender la moto de que simula, es como el que cortaba la cintita de las inauguraciones. Está inaugurando todo el rato cosas ficticias.

Garat dejó claro que no se puede estafar al ciudadano y menos aún plantear el acto en el barrio de Campamento (Madrid) como si se estuviese ya en modo electoral: