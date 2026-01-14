  • ESP
¡Lo de Tele Pedro es de traca! Silvia Intxaurrondo culpa a la «ultraderecha» de la brutal represión instalada en Irán

Mofas en las redes sociales: "Luego según Silvia Intxaurrondo, Pablo Iglesias y Unidas Podemos están financiados por la ultraderecha"

Toman al personal por idiota.

O al menos lo intentan.

TVE, más conocida como Televisión Espantosa o Tele Pedro, quiso colar en el programa de ‘La Hora de La 1‘ una versión de los hechos a la hora de hablar de Irán que, de no ser por la dramática situación por la que está atravesando la población, sería para desternillarse de risa.

Silvia Intxaurrondo, integrante caviar de la llamada ‘Brunete Pedrete‘, se marcó esta reflexión sobre el país islámico:

Irán en una encrucijada. Su sociedad quien decida si puede seguir tolerando a la ultraderecha que sigue instalada desde hace décadas encarcelando a su país.

El festival de mofas no tardó en hacer su aparición ante la ‘sesuda’ reflexión de la periodista del magazine matinal de La 1:

