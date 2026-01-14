¡Lo de Tele Pedro es de traca! Silvia Intxaurrondo culpa a la «ultraderecha» de la brutal represión instalada en Irán

Toman al personal por idiota.

O al menos lo intentan.

TVE, más conocida como Televisión Espantosa o Tele Pedro, quiso colar en el programa de ‘La Hora de La 1‘ una versión de los hechos a la hora de hablar de Irán que, de no ser por la dramática situación por la que está atravesando la población, sería para desternillarse de risa.

Silvia Intxaurrondo, integrante caviar de la llamada ‘Brunete Pedrete‘, se marcó esta reflexión sobre el país islámico:

Irán en una encrucijada. Su sociedad quien decida si puede seguir tolerando a la ultraderecha que sigue instalada desde hace décadas encarcelando a su país.

El festival de mofas no tardó en hacer su aparición ante la ‘sesuda’ reflexión de la periodista del magazine matinal de La 1:

Silvia Intxaurrondo: «Irán en una encrucijada. Su sociedad quien decida si puede seguir tolerando a la ultraderecha que sigue instalada desde hace décadas encarcelando a su país» Los ayatolás, ¡ultraderecha! 🤦 TelePedro inventa la realidad a su medida.pic.twitter.com/o8Kz3ksvvd — Guaje Salvaje (@GuajeSalvaje) January 13, 2026

Luego según Silvia Intxaurrondo, Pablo Iglesias y Unidas Podemos están financiados por la ultraderecha.

Si a esta Sánchez le dijera que salga haciendo el pino puente, lo haría sin dudarlo, la credibilidad y la honestidad de periodista los cambió por 537.000€. — Santiago Mariscal (@ATMCRAKS1) January 14, 2026

Lo que faltaba, la propagandista Silvia Intxaurrondo, tacha al régimen iraní como un Gobierno de extrema derecha.

No se puede alcanzar mayor grado de manipulación.

No hay más que ver a quien financia Irán, que alianzas políticas tiene para ver que son claramente de izquierdas. pic.twitter.com/FNlE0rC0mJ — Jose Libertad Ley (@hispaniaenlucha) January 14, 2026

Silvia Intxaurrondo: los ayatolás son de VOX.

Que no te engañen con otra cosa. pic.twitter.com/ljRnUNgBWV — Juanma López Zafra (@jmlopezzafra) January 14, 2026

Pues Irene Montero se ha enfadado por las sanciones a la ultraderecha. pic.twitter.com/n5VdbhrQg2 — Roberto Hernán (@robertohernan) January 13, 2026

Le va a pasar peor que a Pinocho pic.twitter.com/JOSCrJNiub — Fernando II ✝️ 🏰 🦁 👑 ⚔️ 🛡️ 🌍 🇪🇸 🕊️ (@Gavif_by) January 13, 2026