Albares niega que se haya prohibido hablar a los presos españoles de Maduro pero los familiares le dejan por bulero

No le dicen la verdad ni al médico.

Y José Manuel Albares no fue una excepción.

El ministro de Exteriores del Gobierno de España fue entrevistado este 16 de enero de 2026 en ‘La Mirada Crítica‘ (Telecinco) y en un momento del diálogo con Ana Terradillos saltó la chispa.

La presentadora quiso saber si era cierto que el Ejecutivo sanchista había pedido silencio a los presos políticos excarcelados en Venezuela:

Bueno, usted estuvo con los disidentes políticos encarcelados durante tiempo en Venezuela. ¿El Gobierno español ha pedido a esta gente, a estos disidentes, que no hablen con los medios de comunicación?

Albares saltó como un poseso:

Al revés, he visto estos bulos en algunos oscuros digitales y con ellos, ellos me dijeron que lo lamentaban y yo, de hecho, no solamente les volví a reiterar una cosa, que no hay que reiterarla, porque en España, evidentemente, es una evidencia evidente, todo español es libre de hablar, decir, viajar, moverse como quiera. No se lo tengo que decir yo, pero se lo dije expresamente. Que si alguien, y me dijeron que no, que lo tenían clarísimo, que ellos, por supuesto, que sabían, solo faltaba libertad de expresión y libertad de movimiento. Lo que sí les pedí, es que si la prensa les contactaba, si ellos decidían hablar, porque lo decidían así, ningún problema, pero que si decidían no hacerlo por el motivo que fuera, también, para combatir este bulo de estos oscuros digitales interesados, que, por favor, dijeran que, desde luego, no tenían ninguna cortapisa por parte del Gobierno español.

Terradillos dijo que llamarían a esas personas, pero que también el ministro podría arrojar luz sobre el particular:

Pues llamaremos, llamaremos a ver. Ayúdeme usted, que es el ministro de Exteriores, a mí me encantaría saber cómo han estado.

Ahí Albares quiso ponerse de perfil, pero inmediatamente volvió a la carga:

Perdone, yo no hago de intermediador de comunicación, ellos son los que tienen todo el derecho de decidir si hablan o no hablan. Hay gente, y era un poco lo que ellos me trasladaron, por eso también ellos y sus familias nos pidieron en el aeropuerto salir por la sala de autoridades, querían tranquilidad. Yo lo entiendo, son personas que han sufrido mucho, un año y medio en la cárcel, y de la noche a la mañana les avisan que tienen que salir, es un shock. Cuando yo hablé con ellos, nada más salir y que se estaban concentrando en la residencia del embajador de España para volar a España, lo que espontáneamente me decían, cuando les decía cómo se encontraban, me decían, bueno, físicamente bien, pero estoy en shock, porque no me puedo creer que esté aquí en la residencia del embajador. Era una sensación un poco irreal. Entonces yo también, bueno, pues eso lo comprendo. Pero en cualquier caso, para contestar una vez más de manera directa a su pregunta, es tajantemente falso, es injurioso para el gobierno de España y peyorativo para estas personas que han sido liberadas y que han sufrido tanto, que algún medio de comunicación esté dando una noticia absolutamente falsa, de que el gobierno de España les haya dado alguna indicación o alguna cortapisa. Todo ciudadano español es libre de hacer lo que quiera.

La versión del ministro no casa con los testimonios de los familiares

El problema es que hay familiares de esos presos políticos liberados que sostienen que el Gobierno Sánchez les advirtió encarecidamente que no hablasen con la prensa. Así lo cuenta a ‘El Debate’ el hermano de una de las liberadas, Rocío San Miguel: