Vicente Vallés pulveriza las mentiras de Óscar Puente con el bestial choque de trenes en Adamuz

No le dice la verdad ni al médico.

Óscar Puente está tratando de eludir cualquier tipo de responsabilidad en la tragedia ferroviaria en la localidad cordobesa de Adamuz que se cobró la vida de 45 personas.

El ministro de Transportes está haciendo un tour mediático y concediendo ruedas de prensa para tapar lo que fue una dejadez en toda regla y que acabó provocando el descarrilamiento de un tren que luego acabó invadiendo la vía contraria y para acabar siendo arrollado por otro que venía en dirección contraria.

Vicente Vallés, en su informativo en Antena 3 Noticias, dejó claro que el titular ministerial había tenido varios problemas para decir la verdad:

Llegados a este octavo día desde el accidente, ya podemos establecer que el Ministerio de Transportes y Moncloa han tenido algunos conflictos con la verdad. Uno por el homenaje de estado que se ha suspendido, otro por el retraso en la ayuda a los pasajeros del Alvia y un tercero por la causa del accidente. Vamos a empezar por este último conflicto con la verdad. Quizás recuerden que una de las primeras cosas que dijo el Ministro de Transportes después de la tragedia de Adamuz fue que se trataba de un accidente muy extraño. Y esa extrañeza se fundamentaba en una afirmación que Óscar Puente repitió durante días con una seguridad digna de las mejores causas. La afirmación de que la vía del AVE, Madrid-Sevilla, se había renovado por completo y de forma integral. Es decir, que era una vía nueva.

Puso las declaraciones de Puente:

Tenemos una vía recién renovada. Ha sido renovada completamente. Es una vía completamente renovada. La vía de la renovación total se inició en el año 2021. Una infraestructura completamente renovada. Y que en principio no tiene que tener ningún problema para asumir la carga de tráfico que tiene.

Para que Vallés remachara:

Hoy sabemos que eso no es exactamente así. La afirmación del Ministro de Transportes se alejaba de la verdad. No se trató de una renovación completa e integral, como dijo el Ministro, sino de una renovación parcial. Y Óscar Puente ha intentado hoy convencer a los españoles de que no mintió. Porque según el Ministro, decir que algo es completo e integral en realidad debe entenderse como que es parcial.

Y añadió que el presidente de la comisión también fue engañado por las explicaciones del ministro de Transportes:

Es decir, que cuando el Ministro dijo que la vía había sido renovada por completo, en realidad deberíamos haber entendido que se trataba solo de una revisión, no de una renovación. El problema ya no es que todo el mundo haya entendido mal al ministro. El problema es que el presidente de la comisión que investiga este accidente, al escuchar al Ministro, también creyó que las vías del AVE Madrid-Sevilla eran nuevas. Él también entendió, igual que los demás, que una renovación completa e integral significa que la renovación ha sido completa e integral.

Estas fueron las declaraciones del responsable de la comisión:

Todos creíamos que se había hecho una remodelación, una renovación integral de la línea Madrid-Sevilla después de 30 años de funcionamiento. Y no ha sido así. Hemos pedido a Adif que nos informe de exactamente qué se ha hecho, por qué y por qué unos tramos sí y otros tramos no.

Vallés apostilló que:

Pide explicaciones a Adif. Y no solo esto. El presidente de la comisión que investiga este accidente cree que la cuasa principal del accidente fue un problema en la soldadura de la vía.

Tampoco se dejó en el tintero el asunto de quién llamó al centro de control de Renfe tras el accidente:

Las dificultades con la verdad en la explicación del accidente es el primero de los asuntos cuestionables. El segundo es el largo tiempo que tardaron los servicios de emergencias en llegar hasta el tren Alvia. La semana pasada, Óscar Puente, asegura que fue Adif quien llamó a emergencias. Sin embargo, un comunicado del propio Ministerio de Transportes dice lo contrario. Según ese documento, a las 20 horas fue el 112 de Madrid el que llamó al centro de control de Renfe para solicitar información sobre el accidente. Por tanto, no fue Renfe ni fue Adif quien avisó al 112, sino justo al revés.

La tercera trola, el argumento para posponer el funeral de Estado: