Antonio Naranjo sacude a la ‘repeinada’ ‘Chiqui’ Montero en el funeral de Huelva y crucifica a los ausentes Sánchez y Puente

Contundente.

Antonio Naranjo, presentador de ‘El Análisis. Diario de la Noche‘ (Telemadrid), sacudió de lo lindo al Gobierno Sánchez por su actitud con el funeral por las víctimas de los trenes de Adamuz.

Para el presentador, lo chusco es que Pedro Sánchez optase por no acudir a ninguno de los dos oficios religiosos celebrados en la tarde del 29 de enero de 2026 a pesar de no tener nada en agenda:

Miren, hoy los españoles han honrado a las víctimas del tren de Adamuz con los reyes presentes, en un sentido funeral en Huelva y en otro en Madrid. Bueno, de La Moncloa a la Catedral de Huelva, he echado el cálculo, apenas está a una hora de avión, quizá menos incluso si tienes la suerte de ir en un Falcon y a La Almudena, pues a no más de diez minutos en coche oficial. Pues bien, pese a tenerlo muy fácil y cómodo, Pedro Sánchez no ha ido, no tenía agenda pero a estas horas, bueno pues sigue en paradero desconocido y lo único que se sabe de él, es que no se ha atrevido a ver cara a cara a las víctimas de esta tragedia.

También criticó a otro ausente, al ministro de Transportes y a la vicepresidenta primero, en este caso, por su preocupación en repeinarse para intentar pasar de puntillas en el Polideportivo Carolina Marín:

Claro, tampoco ha acudido Oscar Puente, que a estas horas sigue siendo ministro incomprensiblemente. No sólo no dimite, sino que ya lo han oído además presume de gestión en el Senado, que tiene bemoles. El único miembro que sí se ha atrevido a ir, María Jesús Montero, pues ha entrado así por la puerta de atrás, se ha cambiado casi de peinado para que no la reconozcan.

Y se preguntó si con todas estas circunstancia aún Sánchez puede seguir dirigiendo la nación: