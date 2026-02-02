  • ESP
'MALAS LENGUAS'

Cintora (TVE) y sus muñecos se lanzan como alimañas contra Losantos: «Es un impresentable y un propagandista de mierda»

"Federico Jiménez Losantos es un sinvergüenza"

Archivado en: Periodismo | Televisión

Ruiz y Cintora en Telepedro

'Telepedro' TVE gasta en los sanchistas Cintora y Ruiz el doble de lo que cuesta la Casa Real al año

En esto se ha convertido ‘Tele Pedro‘:

El pasado 29 de enero de 2026 se produjo un brutal ataque en el programa ‘Malas Lenguas‘ de TVE contra el periodista Federico Jiménez Losantos.

El bien pagado de Jesús Cintora y Ernesto Ekaizer, amén de otros monigotes, se dedicaron a descargar una retahíla de insultos contra el director de ‘Es la Mañana’ (esRadio) tras sus críticas al «pensionariado» y a la reina Letizia.

La televisión pública, pagada con el dinero de todos los españoles, se convirtió en una indisimulablee sección de agit-prop del sanchismo. La libertad de expresión, claramente, se tambalea en la cadena estatal.

El programa del presentador de Ágreda (Soria), ejerció sin disimulo la labor de altavoz sin filtros del sanchismo más rancio.

Tras comentar unas polémicas declaraciones de Losantos sobre la “dictadura del pensionariado” y su comentario sobre la reina Letizia, Cintora no se cortó un pelo:

Es un listo impresentable y un sinvergüenza.

Por si quedaba alguna duda, remató el tertuliano Ernesto Ekaizer con otra coz verbal:

Jiménez Losantos es un compañero de ruta, ha sido comunista durante gran parte de su vida formativa, durante su educación sentimental, y sabe lo que es la dictadura del proletariado. La dictadura del proletariado que plantea el marxismo, que planteaba Marx en su día en el Manifiesto Comunista y que luego en la Revolución de Octubre se llevó a la práctica.

Y, por supuesto, aprovechó para meter de matute el tema de los fallecidos en las residencias de Madrid durante la pandemia:

Entonces, decir la dictadura del pensionariado a aquellos que han muerto en las residencias de Madrid, que eran gran parte pensionistas, lo recordemos, aquellos que han estado luchando, movilizándose en toda España por la defensa de las pensiones, aquellos que han ayudado a sus hijos en el cuidado de sus nietos, a toda esa gente, decir la dictadura del pensionariado, cuando las pensiones además, lo voy a decir claramente, son una miseria. Una miseria. Entonces, ese tío tiene un problema en la cabeza. Es un gran propagandista, pero es un propagandista de mierda.

