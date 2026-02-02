Cintora (TVE) y sus muñecos se lanzan como alimañas contra Losantos: «Es un impresentable y un propagandista de mierda»

En esto se ha convertido ‘Tele Pedro‘:

El pasado 29 de enero de 2026 se produjo un brutal ataque en el programa ‘Malas Lenguas‘ de TVE contra el periodista Federico Jiménez Losantos.

El bien pagado de Jesús Cintora y Ernesto Ekaizer, amén de otros monigotes, se dedicaron a descargar una retahíla de insultos contra el director de ‘Es la Mañana’ (esRadio) tras sus críticas al «pensionariado» y a la reina Letizia.

La televisión pública, pagada con el dinero de todos los españoles, se convirtió en una indisimulablee sección de agit-prop del sanchismo. La libertad de expresión, claramente, se tambalea en la cadena estatal.

El programa del presentador de Ágreda (Soria), ejerció sin disimulo la labor de altavoz sin filtros del sanchismo más rancio.

Tras comentar unas polémicas declaraciones de Losantos sobre la “dictadura del pensionariado” y su comentario sobre la reina Letizia, Cintora no se cortó un pelo:

Es un listo impresentable y un sinvergüenza.

Evidentemente, que el «programa» de @JesusCintora haya costado al contribuyente (hasta octubre 2025) más de 9,5 millones €, superior, por ejemplo, al presupuesto anual de la Casa Real (8,4 mm/€), tal disparate tiene que estar «debidamente justificado»… — @TomDixon (@TomDixon1724900) February 2, 2026

Por si quedaba alguna duda, remató el tertuliano Ernesto Ekaizer con otra coz verbal:

Jiménez Losantos es un compañero de ruta, ha sido comunista durante gran parte de su vida formativa, durante su educación sentimental, y sabe lo que es la dictadura del proletariado. La dictadura del proletariado que plantea el marxismo, que planteaba Marx en su día en el Manifiesto Comunista y que luego en la Revolución de Octubre se llevó a la práctica.

Y, por supuesto, aprovechó para meter de matute el tema de los fallecidos en las residencias de Madrid durante la pandemia: