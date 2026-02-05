Sánchez es un mindundi global: La CNN confunde al líder del PSOE con el ministro de Defensa de Colombia justo antes de entrevistarle

Pedro Sánchez, el eterno superviviente de la política española, aspiraba a brillar en la prestigiosa CNN con una entrevista en el programa ‘Quest Means Business’ de Richard Quest.

Sin embargo, lo que le esperaba no fue precisamente un foco de atención mundial, sino una de las meteduras de pata más sonrojantes que se recuerdan en la televisión internacional.

Justo antes de conectar con el presidente del Gobierno, la cadena estadounidense mostró en pantalla a los «invitados del día».

Y allí, en vez de la imagen del inquilino de La Moncloa, apareció el rostro de Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, actual ministro de Defensa de Colombia.

Sí, han leído bien: otro Pedro Sánchez, pero este con uniforme militar y bajo las órdenes de Gustavo Petro.

El lapsus, que rápidamente se hizo viral en redes, no tardó en ser detectado.

La CNN, en un gesto de profesionalidad, o de urgencia, pidió disculpas y corrigió el error durante la emisión. Pero el daño ya estaba hecho: el presidente español, que se presenta como líder progresista de referencia en Europa y defensor del multilateralismo, quedaba retratado —literalmente— como un desconocido en uno de los medios más influyentes del planeta.

La explicación del patinazo es tan simple como demoledora: ambos comparten nombre y primer apellido. El ministro colombiano, un militar retirado que asumió la cartera de Defensa en el gobierno de Petro, se llama exactamente Pedro Sánchez (con segundos apellidos Suárez).

Algunos incluso han bromeado con un leve parecido físico. Pero eso no quita que la confusión haya sido posible precisamente porque la figura de Sánchez no resulta lo suficientemente icónica en el imaginario global como para que cualquier redactor o realizador de CNN la tenga grabada a fuego.

En España, el suceso ha desatado una lluvia de memes y comentarios ácidos.

