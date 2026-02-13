¡No es magia, son tus impuestos! Javier Ruiz (TVE) regala minutos a Sarah Santaolalla para victimizarse por el jocoso «mitad tonta, mitad tetas»

¡No es magia, son tus impuestos! Javier Ruiz, presentador de ‘Mañaneros 360‘ en la televisión pública, convirtió varios minutos de emisión pagada por todos los españoles en una sesión privada de terapia de pareja.

Su novia, la tertuliana Sarah Santaolalla, pudo victimizarse a fondo en directo por el jocoso «mitad tonta, mitad tetas» que soltó Rosa Belmonte en ‘El Hormiguero‘ (Antena 3) —una pulla de serie convertida en meme viral—.

Mientras Belmonte ya pidió disculpas y el programa de Motos rectificó, en TVE no hubo límite: Santaolalla denunció «acoso machista» y una «estrategia para silenciar voces progresistas».

De hecho fue tal su impostura que rechazó las disculpas de la periodista como mera «protección corporativa», todo ello arropada por su pareja al mando del plató.

El propio Javier Ruiz no dudó en cargar contra Belmonte y todos aquellos que critican a su pareja:

Esto no es una cuestión personal, es una estrategia para silenciar voces progresistas, sobre todo cuando son mujeres señaladas, vejadas y acosadas»

🔵Marea de solidaridad y apoyo a @SarahPerezSanta Nuestra colaboradora fue víctima de un ataque machista en prime time#Mañaneros12F https://t.co/CfpoB4och9 pic.twitter.com/p9cCXT1jTl — Mañaneros 360 (@MananerosTVE) February 12, 2026

La tertuliana, que es promocionada como analista política, se vino arriba ante las palabras del presentador de ‘Mañaneros 360’:

Llevo mucho tiempo aguantando, esto ha ido en una escalada que es insoportable, desde tener a ultras en la puerta de mi trabajo, en mi casa, como contabais, desde pintadas, desde filtraciones de mi teléfono móvil, desde un acoso sistemático entre llamadas, mensajes en las redes sociales, amenazas de muerte a diario, hasta tener que escuchar en un programa de máxima audiencia cómo se me humilla por mi intelecto y por mi aspecto físico y que nadie lo pare. Es decir, que lo que me dicen en las redes lo llevan a los platós de televisión y por tanto lo que ve la gente en un plató de televisión lo puede llevar a la calle.

Para ella, Belmonte y Motos no se disculparon, a pesar de que todos pudieron escuchar la petición de perdón por la gracia soltada en ‘El Hormiguero’:

Bueno, yo creo que no se disculpan, se protegen. Es lo que están haciendo. Se protegen de que una sociedad ya no mira a otro lado cuando a una mujer se la desprecia en un programa, cuando se la humilla, cuando se la acosa, cuando se la veja. Porque ha habido miles y miles, incluso solo mi denuncia tiene más de 7 millones de visualizaciones, más incluso de lo que llegan ellos al final del día con su alcance. Y yo creo que se están protegiendo. Se están protegiendo de una sociedad, de unas familias que veían este programa y que dicen que esto no es ejemplo para unos niños. De unas mujeres que dicen que si esto me pasa a mí, mañana puede ser otra. Y de unos hombres que no les da la gana que sea el tipo de sociedad que se emite por la televisión. Se están protegiendo también de pleitos, se están protegiendo de todo lo que pueda pasar. Porque esto a lo mejor lleva muchos años haciéndolo en ese programa o en otros donde se permitía este tipo de comentarios y este tipo de comportamientos.

Y llama la atención el hecho de que Santaolalla se queje de que no la hayan nombrado por su nombre y apellidos en las disculpas porque tampoco lo hicieron cuando se hizo la ‘broma’ sobre ella:

Hoy la sociedad ha cambiado. Hoy cuando hay un caso como el de Nevenka, se denuncia, como fue el alcalde del Partido Popular de Móstoles. Hoy cuando hay una mujer que es humillada en televisión, se le toca el culo, se le besa, sin ningún tipo de consentimiento se denuncia. Y esto es lo que está pasando. Así que no, no se han disculpado porque ni siquiera han tenido la empatía de pronunciar mi nombre y mis apellidos. Porque tengo nombre, apellidos y dignidad. Mucha dignidad.

Lo curioso de todo es que la propia Rosa Belmonte, que en el mismo momento en el que dijo de lo de «mitad tonta, mitad tetas» quiso aclarar que ella se basaba en una cita de ‘La maravillosa señora Maisel‘, pidió perdón «a quien haya ofendido» y Motos paró el programa para rectificar.

Pero ese arrepentimiento de la periodista del ‘ABC‘ no sirvió para TVE, y en especial para el programa de Javier Ruiz que, renunciando a su papel de informador, decidió ponerse el traje de activista.

Hasta tal punto que en la televisión pagada con el dinero de todos los españoles se sigue exprimiendo el asunto días después, con faldones de ‘ataque machista’ en prime time y minutos dedicados a desgranar el dolor.

Y es que en ‘Tele Pedro’ las prioridades parecen estar más que claras.

Lo que en realidad molesta es que alguien se atreva a bromear con una tertuliana progresista. Y más, evidentemente, si esta es la pareja del propio presentador. Lo demás —incluido el uso ético de los medios públicos— parece secundario. Y lo pagamos todos.