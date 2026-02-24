Antonio Naranjo esgrime la clave por la que Pedro Sánchez debe aclarar si sufre una enfermedad incompatible con su cargo

Es el tema que aún colea.

El bombazo adelantado por el compañero Miguel Ángel Pérez, de ‘Libertad Digital‘, sobre el estado de salud de Pedro Sánchez dio de que hablar en el programa ‘El Análisis. Diario de la Noche’ (Telemadrid).

Antonio Naranjo deseó lo mejor para el presidente del Gobierno:

Le deseamos lo mejor personalmente a Pedro Sánchez. Tenga o no una dolencia cardiovascular, la verdad es que no parece atravesar un gran momento y nadie con un poco de corazón, y aquí lo tenemos, podrá desearle otra cosa que no sea una buena salud de hierro.

Pero al mismo tiempo le reclamó transparencia porque el cargo que ostenta marida mal con una enfermedad que le tenga más tiempo pendiente de sus revisiones que de velar por el bien de España:

Por cierto, presidente, haría bien en confirmar o desmentir oficialmente esta información con la normalidad que requiere un asunto que siendo personal también es institucional. La propia Constitución prevé cómo tratar un caso parecido a este si es que llegara a ser cierto. En fin, la transparencia nunca está de más.

Recalcó que la transparencia tiene que aplicarla en todos los órdenes de sus gestión, no solo en lo que a él le interese, políticamente hablando:

Hoy mismo ha presumido de ella para anunciar la desclasificación de los documentos secretos del 23-F y nos parece fenomenal, siempre y cuando no sea otra cortina de humo para despistar a la afición mezclando al rey Juan Carlos, a Felipe González, por ejemplo, en asuntos que merecen una mirada histórica y no una jugarreta política.

Y puso varios ejemplos a tener en cuenta: