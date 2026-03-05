  • ESP
El alcalde comunista de Oleiros (Galicia) pide matar a Donald Trump, deja boquiabierto a Nacho Abad y las redes estallan

Ángel García Seoane, más conocido como «Gelo», reivindica su ideología comunista y castrista y ya había generado otra polémica durante el primer mandato del presidente estadounidense por compararlo con Hitler y Mussolini

Esperpéntico.

Un cargo público en ejercicio ha pedido matar a una persona. Y ha sucedido en directo.

Ángel García Seoane, más conocido como «Gelo», alcalde de Oleiros desde 2003 -y su partido, Alternativa dos Veciños desde 40 años-, reivindica su ideología comunista y castrista. Participó en el programa En boca de todos para pronunciarse sobre un penoso cartel en el que igualaba al presidente estadounidense Donald Trump con un jabalí, con un texto —«Ábrese a veda»— que abría el período de caza del animal.

Al ser preguntado por Nacho Abad si estaba intentando animar con el póster a que eliminaran al mandatario, Gelo lo confirmó y soltó, sin ruborizarse:

«Bueno, a Donald Trump hay que matarlo porque, si no lo matan, nos va a matar a todos».

La frase dejó boquiabierto al presentador y despertó críticas en el plató por soltar semejante barbaridad.

Abad intentó que el alcalde matizara sus palabras, pero el admirador del Che Guevara —al que defendió en su intervención, aunque dijo «no conocer» sus posturas sobre los homosexuales— se reafirmó e incluso etiquetó al mandatario de terrorista:

«Donald Trump acaba de matar personas en Irán. Es, en este momento, el terrorista más grande del mundo. Hay que cazarlo».

Pero no es la primera vez que arremete contra Trump. En 2020, Gelo publicó un anuncio con el texto «Un nuevo monstruo», en el que comparaba al presidente estadounidense —entonces en su primer mandato— con Hitler y Mussolini. Por lo que sea, no incluyó en esa comparación a Stalin o a Mao, responsables de aún más muertes que los otros dos dictadores.

Además de levantar indignación en el plató de Cuatro, las redes sociales se hicieron eco de la salida de tono del comunista:

