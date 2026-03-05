El alcalde comunista de Oleiros (Galicia) pide matar a Donald Trump, deja boquiabierto a Nacho Abad y las redes estallan

Esperpéntico.

Un cargo público en ejercicio ha pedido matar a una persona. Y ha sucedido en directo.

Ángel García Seoane, más conocido como «Gelo», alcalde de Oleiros desde 2003 -y su partido, Alternativa dos Veciños desde 40 años-, reivindica su ideología comunista y castrista. Participó en el programa En boca de todos para pronunciarse sobre un penoso cartel en el que igualaba al presidente estadounidense Donald Trump con un jabalí, con un texto —«Ábrese a veda»— que abría el período de caza del animal.

Al ser preguntado por Nacho Abad si estaba intentando animar con el póster a que eliminaran al mandatario, Gelo lo confirmó y soltó, sin ruborizarse:

«Bueno, a Donald Trump hay que matarlo porque, si no lo matan, nos va a matar a todos».

La frase dejó boquiabierto al presentador y despertó críticas en el plató por soltar semejante barbaridad.

Abad intentó que el alcalde matizara sus palabras, pero el admirador del Che Guevara —al que defendió en su intervención, aunque dijo «no conocer» sus posturas sobre los homosexuales— se reafirmó e incluso etiquetó al mandatario de terrorista:

«Donald Trump acaba de matar personas en Irán. Es, en este momento, el terrorista más grande del mundo. Hay que cazarlo».

Pero no es la primera vez que arremete contra Trump. En 2020, Gelo publicó un anuncio con el texto «Un nuevo monstruo», en el que comparaba al presidente estadounidense —entonces en su primer mandato— con Hitler y Mussolini. Por lo que sea, no incluyó en esa comparación a Stalin o a Mao, responsables de aún más muertes que los otros dos dictadores.

Además de levantar indignación en el plató de Cuatro, las redes sociales se hicieron eco de la salida de tono del comunista:

Ángel García Seoane, «Gelo», alcalde de Oleiros desde 2003, conocido por su ideología comunista y castrista, acaba de decir en directo que tienen que matar a Trump. ¿Fiscalía?#EnBocaDeTodos5M pic.twitter.com/avWOkWI3P5 — Astur Gladiator 🇪🇸 (@GladiatorAstur) March 5, 2026

¿Cómo puede ser semejante baboso subnormal el alcalde de Oleiros el señor gelo o Gili más bien de gilipollas con una foto del Che Guevara detrás y amenazando de muerte a Donald Trump? pic.twitter.com/jHutWr7Krj — EL PENSIONISTA FACHA (@JosJimnex1963) March 5, 2026

Por favor quiten la palabra al alcalde de Oleiros un admirador del Che Guevara y todas las dictaduras comunistas. Es de una tremenda gravedad que se permita, desde una televisión, llamar a cazar al Presidente Trump. — Chus Fonte 🇪🇸🇮🇱 (@FonteChus) March 5, 2026

Un sitio a donde no viajar, Oleiros. Trump será lo que él quiera ser, pero el Che Guevara era un asesino homófobo. — Sonya 🇮🇱🇮🇱🇮🇱🇮🇱🇮🇱🇮🇱🕎🕎🕎🕎🕎🕎 (@SoniaGoenagaEtx) March 5, 2026

Me acabo de quedar que no puedo o no tengo la capacidad de escribir unas líneas de lo que acabo de lo que acabo de ver y oír el programa En boca de todos con el Alcalde de Oleiros. Increíble lo que h hechado por su boca contra el Sr. Donald TRUMP, Presidente de los Estados… — ER🇪🇦🇮🇱 (@alinuk2) March 5, 2026

Qué el alcalde de Oleiros diga que hay que matar a Trump, xq según él es el mayor terrorista del mundo, y tiene detrás la foto del tal «Che Guevara». Mejor no digo más. #EnBocaDeTodos5M pic.twitter.com/pSTlhRPigx — Glory (@bruja3d) March 5, 2026

El alcalde de Oleiros de Galicia acaba de llamar a que salgan a la caza por el presidente Donald Trump!! En el programa @EnBocaDe_Todos

El que tiene la estatua del Che Guevara en una rotonda a un asesino 🤮 que vergüenza este comunistas. pic.twitter.com/abaIWTs27M — MARI@ REGLA 🇪🇸💚🇨🇺 (@Maria_Regla77) March 5, 2026

El subnormal del alcalde de Oleiros dice que Donald Trump es un dictador terrorista en el programa @EnBocaDe_Todos con una imagen de el Che Guevara detrás 😏😏😏.

Es que te tienes que reír. pic.twitter.com/AEdbgZJM9Z — Rakel (@RakelLozano2) March 5, 2026

Llevar 40 años como alcalde te otorga ciertas licencias, incluso la de hacer viajar a Donald Trump de EEUU a Oleiros (A Coruña) por ser “una mala bestia”. pic.twitter.com/37FhALLK0o — María Cheda (@MariaCheda) June 17, 2020