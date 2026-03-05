Figaredo (VOX) deja con cara de seta al caniche sanchista: «Quieres lamerle el culo»

Magistral.

Jose María Figaredo, diputado de VOX, sacó la apisonadora en ‘En boca de todos’ (Cuatro) este jueves 5 de marzo de 2026. El economista agitó el avispero al desmontar rápidamente la postura de Pedro Sánchez sobre el conflicto de Irán y Estados Unidos:

«Lo que hace Pedro Sánchez es un mensaje tramposo, porque dice no a la guerra y entonces claro, si le discutes estás diciendo sí a la guerra, no es así. La verdad es que el único que está diciendo sí a la guerra y el único que está encantado con la guerra es Pedro Sánchez, él al final con el ruido de las bombas y los asesinatos se esconde, es lo mejor que le puede venir para no hablar de su hermano, de su mujer imputada, de todo su entorno corrupto«.

El diputado de Abascal aclaró la postura de su partido frente al conflicto y señaló que este ‘no a la guerra’ era una cortina de humo más del presidente socialista:

“La posición de Vox es que dedicarte a tocarle las narices a todo el mundo con tal de esconder tu corrupción es nefasto para España. Que es la política de Pedro Sánchez, esto de las bases es una cortina de humo, está distrayendo la atención de lo verdaderamente importante«.

“Están dejando España hecha una porquería robando el dinero de los españoles, el Gobierno más corrupto de la historia de España”, señaló Figaredo.

Paco Álvarez, sanchista de turno, presente en la mesa de debate, desvió la atención preguntando al diputado si, en caso de sorpasso de su partido, y de asumir Figaredo la cartera de Economía, cuál sería su postura sobre la excepción ibérica.

A lo que Figaredo respondió sin rodeos al lacayo socialista: