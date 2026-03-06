¡’Adán’ Sánchez y ‘Eva’ Begoña al descubierto! El cuadro italiano que ‘va a traer cola’

Menuda obra de brocha gorda.

Y nunca mejor dicho.

El famoso mercadillo madrileño del Rastro se ha convertido en el escenario de una de las polémicas artísticas más comentadas del año.

Un cuadro al óleo de grandes dimensiones, titulado sin tapujos ‘Adán y Eva‘, muestra al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, completamente desnudo junto a una figura femenina que todos han identificado como su esposa, Begoña Gómez.

La obra, firmada por un artista italiano que por ahora prefiere mantenerse en el anonimato, recrea la clásica escena bíblica en un entorno natural idílico… pero con los protagonistas convertidos en los actuales inquilinos de La Moncloa. Sánchez aparece de pie, en pose serena y sin ningún tipo de pudor, mientras que la figura de Begoña se sitúa a su lado en actitud más recogida.

Lo que más ha llamado la atención es el evidente realismo anatómico con el que el pintor ha retratado al presidente. Frases como «está muy bien dotado», «menudo Adán nos ha salido» o «Sánchez en versión premium» se han hecho virales en las diferentes redes sociales desde que las primeras fotos del cuadro empezaron a circular.

Revuelo por el cuadro de Pedro Sánchez desnudo: "Está muy bien dotado" https://t.co/BezKdWp5lz a través de @20m — Iker Peña (@ikerphernandez) March 6, 2026

En el matinal de Telecinco ‘Vamos a ver’, que es quien dio la exclusiva, Patricia Pardo y los colaboradores no dieron crédito y rápidamente comenzó el festival de gracietas:

Esto va a traer cola.

Por su parte, desde el entorno del Gobierno aún no ha habido reacción oficial, aunque fuentes cercanas aseguran que «ni se plantean darle importancia a algo tan evidente que busca solo provocar». En cambio, en la oposición ya circulan memes y mensajes irónicos: «¿Ahora también vamos a tener que ver a Sánchez desnudo en cada mercadillo?».

El cuadro, que según los vendedores del Rastro «no está en venta… todavía», ha pasado en apenas 48 horas de ser una curiosidad callejera a convertirse en tema nacional. ¿Obra de arte provocadora, venganza pictórica o simple oportunismo comercial? Lo que está claro es que el desnudo de Pedro Sánchez ya ha traído (y seguirá trayendo) mucha cola.