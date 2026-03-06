Lucía Etxebarria deja sin palabras a Iker Jiménez al recordar el calvario que sufrió con una persona trans

Fue un auténtico vía crucis.

Lucía Etxebarria, recordó en ‘Horizonte’ (Cuatro), el programa presentado por Iker Jiménez, el martirio que supuso para ella opinar libremente en redes sociales.

La colaboradora de televisión fue demandada por una activista LGTBI, que se identifica como persona trans no binaria, pero que no ha realizado transición física ni cambio registral de sexo,

«Mis ojos ven un hombre», fue lo que afirmó en redes sociales. «Ni si quiera dije es un hombre», insistió en el programa. El problema es que «él» se había «autodefinido» como «mujer», por lo que «él se sentía mujer» al ser «una trans binaria canaria». Y la afirmación de Etxebarria cuestionaba la «incoherencia» entre la autopercepción femenina/no binaria y la apariencia física masculina sin cambios. Un completo delirio.

La abogada de la escritora encontró en las redes sociales del denunciante dos datos reveladores: «Habla de sí mismo en masculino y que en su pueblo le habían dado un premio al Hombre del Año».

Etxebarria recordó su encontronazo con la periodista Daniela Requena con la que tuvo un encontronazo por este tema, de la cual recibió insultos y descalificaciones. «Esto sucedió en el mismo momento en el que me estaban pegando por la calle», aseguró. Sin embargo, el programa tomó una decisión: «Echarme por transfoba».

Tiempo después, la Justicia dio la razón a la colaboradora de televisión: «Si el aspecto de esta persona es notoriamente masculino, qué le voy a hacer».

Lucía Etxebarria ganó en ambas instancias y el caso se resolvió a su favor al priorizarse la libertad de expresión sobre las acusaciones de vulneración de honor o discriminación.