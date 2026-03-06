Máximo ridículo socialista: Mañueco le planta un corte épico al papanatas de Sánchez y rechaza de plano su tramposa mano tendida en Castilla y León

El momento fue para verlo.

El candidato del PP a la reelección en la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, dejó en ridículo una vez más al sanchismo autonómico durante el debate electoral en RTVE.

El aspirante socialista, Carlos Martínez, al que todos conocen ya como el ‘sanchista de segunda mano’ o el ‘sanchista converso’, protagonizó una escena patética digna de sainete: en un momento del debate extendió la mano a Mañueco pidiéndole «míreme, míreme» para sellar un supuesto compromiso de que gobierne la lista más votada tras el 15-M.

Todo, evidentemente, para tratar de dejar fuera de juego a VOX, representado por Carlos Pollán, que emerge con más fuerza si cabe para ser socio indispensable de gobierno con el PP.

El líder de los populares ni se inmutó.

De hecho, Fernández Mañueco rechazó el apretón de manos sin contemplaciones, dejando claro que con el PSOE de Sánchez no va «ni a la vuelta de la esquina». Y llegó a rematar su intervención calificando la oferta de «ocurrencia» y recordando que, si tanto les gusta que gobierne el más votado, vayan primero a pedirle a su jefe Pedro Sánchez que dimita y aplique esa regla en Moncloa.

El momento, visto en directo por los espectadores castellano-leoneses, fue realmnte demoledor: mientras Martínez se quedó con la mano en el aire como un convidado de piedra, Mañueco insistió una vez más en su «no» rotundo a cualquier entendimiento con el sanchismo.

Es más el presidente de la Junta castellano-leonesa defendió a capa y espada durante el debate su gestión y que gracias a ella los ciudadanos de su comunidad disfrutan de los mejores servicios públicos de España, impuestos más bajos de la historia y más empleo que nunca.

Mañueco, sin duda, consiguió eludir la trampa que le había tendido Carlos Martínez y así no comprometerse a nada que huela a pacto con los socialistas.