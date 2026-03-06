Pablo Iglesias se pone como el bicho del pantano en TVE y exige al Congreso que expulse a Vito Quiles

Para esto ha quedado TVE.

Para ser poco menos que una terminal de ‘Canal Red‘ donde Pablo Iglesias puede desplegar sus campañas de odio y de señalamiento indiscriminado.

El fundador de Podemos, en el programa ‘Malas Lenguas‘, presentado por Jesús Cintora, fue preguntado por el asunto de la falsa denuncia de Sarah Santaolalla contra Vito Quiles.

Fue nombrarle al comunicador y al actual dueño de la Taberna Garibaldi le entraron todos los males:

Y aquí hemos tenido que aguantar un montón de tonterías, teniendo que decir no a Vito Quiles, hay que responderle con ironía, hay que darle la vuelta.

Pablo Iglesias insistió en que Quiles es un agresor que va acompañado por matones de gimnasio:

Son unos agresores. Vito Quiles va con matones de gimnasio, con ultraderechistas. Yo he tenido que vivir esa situación, que venga encapuchado Vito Quiles con otros cuatro encapuchados más y que busque precisamente una situación de agresión.

Mientras Pablo Iglesias vomitaba sus ataques contra Quiles, en TVE también pusieron imágenes de Bertrand Ndongo, compañero de Periodista Digital, con el claro objetivo de meterle en la ecuación de presuntos agresores:

Y hay quien dice que con estos fascistas lo que hay que hacer es como responderles irónicamente. Ya se ha terminado, ya se ha rebasado un límite. No puede volver a entrar al Congreso de los Diputados.