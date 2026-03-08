José Ramón Riera: «Si cerramos TVE nos ahorramos 1.400 millones de euros»

Donde duele.

José Ramón Riera, un economista con experiencia en gestión y desarrollo de negocios, titula su columna en El Debate del 8 de marzo de 2026: «Si cerramos TVE nos ahorramos 1.400 millones de euros».

Argumenta en economista con contundencia que TVE es un despilfarro insostenible, una máquina de manipular repleta de enchufados, censores y amigos de Sánchez, y exige su cierre inmediato para liberar recursos en un contexto económico complicado.

La idea central que defiende Riera es clara: mantener Radiotelevisión Española implica un coste de 1.400 millones de euros anuales para el Estado, un lujo que España no puede permitirse dado el descontrol del gasto y la deuda.

Recurre a datos oficiales para respaldar su postura, subrayando cómo se malgasta ese dinero en una cadena pública que se considera sesgada y poco competitiva. “TVE es una máquina de manipular, trufada de enchufados, censores y amiguetes de Sánchez”, señala textualmente, resaltando su percepción sobre la politización extrema bajo el actual Gobierno.

En los primeros párrafos cruciales, Riera desglosa el coste real:

«Si cerramos TVE nos ahorramos 1.400 millones de euros al año, que es lo que cuesta mantener esta cadena pública que no ve nadie y que manipula la información a favor del Gobierno.»

Este pasaje resume su propuesta radical y se conecta con sus críticas recurrentes al descontrol del gasto público, una constante en sus análisis. Además, menciona que en un escenario donde la deuda ha aumentado desde la llegada de Sánchez –con incrementos cercanos al 50%–, eliminar TVE permitiría destinar fondos a prioridades como pensiones o sanidad.

Prosigue criticando la ineficacia de la cadena:

«Los directivos de Radio Televisión Española viajando a Los Ángeles con desayunos de 92€ por persona…», ironiza Riera,

citando escándalos relacionados con el despilfarro que reflejan la mala gestión. Resume que TVE pierde audiencia frente a las cadenas privadas pero sigue recibiendo subvenciones millonarias sin rendir cuentas, llena de amigos afines al poder. Relaciona esto con su visión general sobre la economía española: un PIB per cápita estancado en apenas 30 euros desde 2018, a pesar de las subidas impositivas excesivas.

Otro párrafo fundamental refuerza su crítica política:

«Con Sánchez, para obtener 30€ de PIB per cápita desde que asumió la presidencia, nos han aumentado los impuestos 2.600€, nada menos que 90 veces más.»

Aquí, Riera entrelaza el cierre de TVE con la necesidad urgente de recortar un gasto político inaceptable, comparándolo desfavorablemente con gestiones anteriores como la de Aznar. Resalta cómo empresas públicas como Renfe o Correos también sufren pérdidas debido al mismo fenómeno del enchufismo.

Finalmente, concluye:

«Los amigos de Sánchez vuelven a meter la pata en las empresas públicas. Pérdidas millonarias en Renfe y Correos… y seguimos arrastrando una gestión desastrosa en todos los niveles administrativos.»

Para Riera, TVE representa un ejemplo emblemático de esta orgía del gasto y deuda, sugiriendo su eliminación como primer paso hacia una reestructuración profunda. Su columna invita a meditar sobre si el contribuyente debe seguir financiando una televisión que, según él, prioriza más la propaganda que el verdadero servicio público.

La propuesta de Riera resuena en un debate más amplio sobre la eficiencia del Estado. Esos 1.400 millones podrían redirigirse para mejorar las finanzas públicas en tiempos marcados por la inflación y los recortes europeos.