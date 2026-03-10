Rejonazo de una ganadera al podemita Pablo Fernández a cuenta del 8-M: «¡Lecciones de igualdad tuyas, ni una!»

Se las llevó de todos los colores.

Pablo Fernández, portavoz de Podemos, quiso buscar su momento de gloria en el programa ‘En Boca de Todos‘ (Cuatro) confrontando con Marta, una ganadera de Cantabria, a la que afeó que celebrase el controvertido 8-M trabajando en vez de estar manifestándose por las calles de su localidad.

El político populista se lanzó por la senda de resucitar, una vez más, el pasado:

Pero, por ejemplo, Marta, tu abuela hace 50 o 60 años no podía abrirse una cuenta bancaria sin la licencia y sin el permiso de su marido. Hace 60 años tu abuela no podía trabajar sin el permiso de su marido. Hace 60 años tu abuela no podía tener un pasaporte sin el permiso de tu marido. Hace 60 años tu abuela no podía comprarse una casa sin el permiso y la licencia de su marido. Y por eso es tan importante el feminismo, para que las mujeres adquieran derechos. Y por eso la lucha de las feministas es tan importante. Mira Marta, únicamente en Cantabria, ya no en toda España, únicamente en Cantabria el año pasado ha habido 1.635 casos de violencia machista. Únicamente en Cantabria, 1.635 casos de mujeres que han sido agredidas por sus maridos, por sus parejas o por sus exparejas. En lo que va de año 2026 en España ya han asesinado a 10 mujeres por el mero hecho de ser mujer. Marta, en este país están agrediendo a las mujeres, en este país están matando a mujeres. Y por eso es tan importante el feminismo. Y por eso es tan importante que las mujeres sigan avanzando en derechos. Y por eso es tan importante acabar con un sistema que a mi juicio es incontrovertible, que sigue siendo lamentablemente patriarcal.

La ganadera fue a saco desmontando el discurso de portavoz morado:

Vamos a ver, Pablo. Me estás hablando de que hace 60 años no se podía votar, hace 60 años no se podían tener propiedades, hace 60 años. ¡Hace 60 años! Coño, que no miréis al pasado. Que me habléis de presente, que me habléis de futuro. Los datos que das de agresiones a las mujeres son terribles. Pero entonces la pregunta es, ¿qué estáis haciendo los diputados nacionales y los partidos políticos que no sois capaces de mejorar estos datos? Salir a vocear todos de morado, con pancartas que a mí, Pablo, me parecen aberrantes, que tú eres de mi generación y por mucho que seas de Podemos, tienes que entender que es que no tienen un pase. No tienen un pase. Tú piensa en tu madre y tu abuela. Si la dices, piensa en ellas. Y mira, a ver, ¿tú has tenido algún problema para vestirte como te ha dado la gana y desvestirte como te ha dado la gana o las mujeres que tienes a la vera? Yo me he puesto siempre lo que me ha dado la gana.

Y dijo que todo lo que ella consiguió fue fruto de su esfuerzo y de saber valorarse sin necesidad de que nadie tuviera que luchar por sus derechos: