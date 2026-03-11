Figaredo (VOX) revienta en directo a Cintora (TVE) y su tropa con sus planes para ‘Tele Pedro’

¡Menudo zasca en prime time!

José María Figaredo, el portavoz económico de VOX y uno de los más afilados del partido, dejó KO a Jesús Cintora y al resto de la «tropa progre» de Televisión Española.

El tema: los planes de la formación de Santiago Abascal para lo que llaman ‘Tele Pedro‘, ese apelativo que la derecha usa para denunciar cómo RTVE se ha transformado en una factoría de propaganda al servicio de Pedro Sánchez, con tertulianos afines, noticias sesgadas y un despilfarro de euros públicos que clama al cielo.

La pregunta del reportero de ‘Malas Lenguas‘ (TVE) fue a intentar hacer daño a VOX ante las salidas de Javier Ortega-Smith y José Ángel Antelo:

En VOX se practica el culto al líder y que todo aquel que disiente le echan. ¿Sería democrático, como dice usted de Televisión Española, entrar ahí con el lanzallamas?

A Figaredo se la pusieron botando:

Donde sí parece que practican el culto al líder es precisamente en Telepedro, que están ustedes todo el día haciéndole la pelota al líder, repitiendo los eslóganes del Partido Socialista. Ahí sí que es donde hay el auténtico culto al líder y, de hecho, lo que tenemos que conseguir es, efectivamente, entrar con un lanzallamas, con una podadora….

🗣️ Figaredo insiste contra RTVE: «Hay que entrar con lanzallamas o una podadora» 💢 «Por lo visto las televisiones públicas molestan a la extrema derecha cuando no están dentro de su propia organización», apunta @JavierArocaA pic.twitter.com/ep9mXIZFGI — Malas Lenguas (@MalasLenguas_Tv) March 10, 2026

Javier Aroca cargó contra el político de VOX por su manera de expresarse:

Pues estamos perdidos, porque de un lanzallamas igual a algunos acabamos con quemaduras parciales, de una podadora, pues a algunos a lo mejor le hacen las patillas, de una sierra, pues a algunos acaba más o menos con algún impedimento, pero es que de una bomba atómica no nos salva a nadie, y que es el último arma de estos estrategas de la libertad de prensa, de la libertad de expresión y sobre todo de la democracia. Creo que un sistema democrático sano no debería permitir que en su seno haya representantes del pueblo que se expresen así en contra de nadie, ¿no? Por cierto, ya que le gusta tampoco la televisión pública, a ver qué opina que un consejero suyo en Canal Sur esté actuando al mismo tiempo de jefe de prensa del señor Abascal, ¿no? A ver qué le parece eso, porque por lo visto las televisiones públicas les molestan a la extrema derecha cuando no están dentro de su propia organización.

Ernesto Ekaizer se puso como el bicho del pantano: