Una exasesora de SUMAR desmonta el burdo espectáculo de Santaolalla: “Naranjo es un tío de puta madre”

Una voz sensata dentro de la izquierda.

Marta Sanchíz, la que fuera asesora de SUMAR, sorprendió en el programa ‘En boca de todos’ (Cuatro) este jueves 12 de marzo de 2026, al criticar con dureza el circo de Sarah Santaolalla y su agresión fake.

Lo hizo después del alegato a favor de Santaolalla de la periodista María José Pintor. La exasesora de SUMAR se dirigió a su compañera de mesa y destrozó en un santiamén a la activista política:

“Te pido por favor que no te enfades conmigo, sé que esto te duele y es un tema que te afecta. A Sarah no la han agredido físicamente, lo siento, ¿y por qué digo esto? Como mujer de izquierdas que soy y que además defiendo el feminismo, sé que me va a caer la del pulpo, me van a llamar facha, es que me da igual. Creo, como mujer feminista de izquierdas, que esto hace mucho daño al feminismo. Estoy totalmente en contra de defender lo indefendible solo porque lo está diciendo mi bando, no estoy a favor porque cuando hacemos eso, nos quitamos agencia a nosotras mismas”.

Además, Sanchíz afirmó que Antonio Naranjo era “un tío de puta madre” en lo personal, a pesar de encontrarse en las antípodas ideológicas.

La polémica con Nacho Abad y ‘En boca de todos’

Después de huir en cabestrillo del programa de Nacho Abad tras la lectura del auto que desmontaba su patraña, Sarah Santaolalla siguió engordando su bulo y emitió un comunicado disparando odio contra el espacio. Además, la tertuliana de extrema izquierda etiquetó a los colaboradores con los epítetos entonados por Moncloa: «mentirosos profesionales», «mercenarios de la información» y, el que rompe el ‘cinismómetro’, «gente pagada por el poder político».

A lo que Abad respondió retratando a la activista sanchista por su victimismo impostado. Para desmontar la versión de Santaolalla, colocó en pantalla los vídeos que dejan claro que no hubo ninguna agresión en su contra.