Ketty Garat remata sin piedad a la ‘vendida’ Sarah Santaolalla: «Es un juguete del Gobierno Sánchez»

Ketty Garat habló alto y claro sobre Sarah Santaolalla.

La periodista de ‘The Objective‘ no se cortó un pelo y destrozó a la activista sanchista en directo.

Acusó a la pareja de Javier Ruiz de ser poco menos que una mercenaria al servicio de Moncloa, de victimizarse con teatrillos y de blanquear al PSOE mientras cobra del entorno del poder.

Un zasca brutal que dejó en evidencia el circo mediático del sanchismo.

Garat, en el programa de Antonio Naranjo en Telemadrid, ‘El Análisis. Diario de la Noche‘, sacó a la luz todas las contradicciones de Sarah Santaolalla a lo largo de sus últimos meses en las diferentes pantallas:

Por cierto, ¿cómo era eso de que los periodistas, si es que consideramos periodista a Sarah Santaolalla, que desde luego yo no lo hago, ¿cómo era eso de que los periodistas no pueden participar en actos de partido? Que eso le dijeron precisamente en la campaña electoral en Aragón a Vito Quiles. ¿Cómo era eso? Eso no vale, ¿no? Lo de la ley del embudo se aplica también aquí.

Respaldó la intervención de Naranjo el 10 de marzo de 2026 en el programa ‘En Boca de Todos‘ (Cuatro) cuando provocó que Santaolalla se marchara airada del plató al verse acorralada ante sus propias mentiras:

Mira, yo te lo dije el otro día y te lo vuelvo a decir hoy. Yo aplaudo tu intervención el otro día en televisión porque creo que efectivamente ya era hora de que alguien le dijera a la cara a esta señora si tiene tanta, no sé, aversión a sentarse en una mesa con gente que mienta, pues quítate el cabestrillo, Sarah. Quítate el cabestrillo, porque eso es lo que es inenarrable, vergonzante después de ver las imágenes, ver a una persona que miente y que se aprovecha o que considera estúpida a toda la audiencia que le está escuchando. A mí me parece absolutamente inenarrable lo que ha hecho esta mujer. Pero que yo no tengo nada en contra de esta mujer.

Y sacó a colación el pastizal que se lleva de todos los españoles por convertirse en la mascota del sanchismo: