¡La ‘máquina del Hodio’ de Sánchez es TVE! Óscar Puente, con Cintora de cómplice, insulta gravemente a Ayuso

Ni seis horas.

La iniciativa de Pedro Sánchez para ponerle un muro a los delitos de odio, especialmente en las redes sociales y en los medios de comunicación, duró lo que un azucarillo en un vaso de agua.

El programa ‘Malas Lenguas’ (TVE), con el sanchista Jesús Cintora a los mandos, preparó el terreno para que se produjera un aquelarre de insultos contra Isabel Díaz Ayuso.

Todo a cuenta de estas declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid:

Sánchez nos va a arruinar. A nosotros nos parece muy llamativo que el no a la guerra provenga precisamente de una persona que promueve la guerra entre españoles.

El presentador, que tenía a Óscar Puente en conexión, le dejó botando el asunto al ministro de Transportes:

Este es el mensaje de Ayuso, que es un mensaje muy duro, muy contundente, muy directo, por así decirlo.

Y el exalcalde socialista de Valladolid se lanzó al barro: