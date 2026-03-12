¡La ‘máquina del Hodio’ de Sánchez es TVE! Óscar Puente, con Cintora de cómplice, insulta gravemente a Ayuso

Ni seis horas.
La iniciativa de Pedro Sánchez para ponerle un muro a los delitos de odio, especialmente en las redes sociales y en los medios de comunicación, duró lo que un azucarillo en un vaso de agua.
El programa ‘Malas Lenguas’ (TVE), con el sanchista Jesús Cintora a los mandos, preparó el terreno para que se produjera un aquelarre de insultos contra Isabel Díaz Ayuso.
Todo a cuenta de estas declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid:
Sánchez nos va a arruinar. A nosotros nos parece muy llamativo que el no a la guerra provenga precisamente de una persona que promueve la guerra entre españoles.
El presentador, que tenía a Óscar Puente en conexión, le dejó botando el asunto al ministro de Transportes:
Este es el mensaje de Ayuso, que es un mensaje muy duro, muy contundente, muy directo, por así decirlo.
Y el exalcalde socialista de Valladolid se lanzó al barro:
Mire, yo de verdad creo que en estos días que se habla de desclasificar expedientes clínicos, pues igual esta es una buena ocasión también para desclasificar alguno. A lo mejor el de la señora presidenta de la Comunidad de Madrid, que dice este tipo de barbaridades y de disparates que desde luego dejan en muy mala situación su estado. Mire, yo es que no puedo entrar a valorar este tipo de cosas, es una barbaridad. Esto de decir que el presidente del gobierno anima la guerra entre españoles es un disparate que no se compadece con un estado mental mínimamente normal.