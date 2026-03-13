Antonio Naranjo se harta del circo difamador de Sarah Santaolalla y pone el asunto en manos de la Justicia

Golpe sobre la mesa.

El periodista y tertuliano Antonio Naranjo decidió pasar a la acción legal tras las reiteradas acusaciones públicas de Sarah Santaolalla, que le ha calificado de «acosador» en actos retransmitidos y en sus comunicados posteriores al polémico enfrentamiento en ‘En boca de todos’.

A través de su abogado, Naranjo envió un requerimiento formal a la colaboradora televisiva exigiéndole que cese inmediatamente en sus manifestaciones «vejatorias» y que rectifique, bajo amenaza de iniciar las acciones judiciales oportunas por vulneración de su derecho al honor. Así reza el escrito del letrado que representa al periodista:

En relación a sus manifestaciones realizadas en acto público, retransmitido en directo, donde se refirió, entre otros, a mi representado llamándole ‘acosador’ en reiteradas ocasiones, ante las manifestaciones efectuadas por mi representado, en el ejercicio de su derecho a la libertad de información, que se limitaron a la lectura de un auto judicial y un informe médico forense, sin manifestar opinión personal alguna al respecto, por medio del presente le requiero para que cese en dicha conducta y en sus manifestaciones vejatorias que atentan al derecho al honor de mi representado y son generadoras de la correspondiente responsabilidad civil.

Y esto le llega ahora a @SarahPerezSanta. A mí no me llama acosador en público nadie, en un acto oficial junto al presidente @sanchezcastejon. Y creo que tampoco debe llamárselo a nadie de @EnBocaDe_Todos. Espero que rectifique. pic.twitter.com/IL2vl7Srw8 — Antonio Naranjo (@AntonioRNaranjo) March 12, 2026

El periodista remató el mensaje con un contundente comentario:

Y esto le llega ahora a Sarah Santaolalla. A mí no me llama acosador en público nadie, en un acto oficial junto al presidente Pedro Sánchez Y creo que tampoco debe llamárselo a nadie de ‘En Boca de Todos‘. Espero que rectifique.

En el programa ‘En Boca de Todos’ también dejó claro que no piensa pasarle ni media a Santaolalla ni a quienes opten por ir por el mismo sendero:

Yo no doy explicaciones, las exijo. Se las exijo a ella, a quienes les protegen y a quienes están tapando una mentira. Lo único que se hizo en este programa, con todo el respeto, con toda la educación e incluso con algo de dolor, es poner sobre la mesa unos hechos ante una actuación de la que se sacaba un partido público y político. Y me limité, ¡qué revolucionario! a leer lo que decía un informe médico forense y una resolución judicial. Ante una persona que quería hacerme a mí cómplice de una farsa. Y la única manera de evitarlo es no estar. Hubiera preferido no estar, porque yo en esto no gano nada. Simplemente cumplir con mi obligación periodística. Y lo que ha pasado a partir de ese momento es que esta misma persona, que lo único que hace es insultar cuando con todo respeto se ponen sobre la mesa autos judiciales e informes médicos forenses, insultar. Como luego insultó. Y como más tarde insultó también Ramón Espinar. Lo cual me lleva a tener un exceso de paciencia que a lo mejor se me empieza a acabar. Porque yo no vengo aquí a que nadie me insulte a mí por decir la verdad. Y a continuación, justo lo que decía, que eso formaba parte de una campaña política premeditada y absolutamente buscada, se concreta yendo de primadona a un acto en el que el mayor odiador de España utiliza un caso montado para intentar convertir a cualquier disidente, a cualquier crítico, a cualquier periodista o a cualquier adversario en un odiador de él para taparse sus propias vergüenzas.

Naranjo apuntó que él sí que va a pedir explicaciones a Santaolalla y a Pedro Sánchez:

Con lo cual, las explicaciones se las pido yo a Pedro Sánchez y a Sarah Santaolalla y que respondan a una pregunta. Ante hechos probados, ¿qué respuesta tienen más allá del insulto y de hacerse los ofendidos? Porque lo que hizo ayer Sarah en ese acto público al lado del presidente del gobierno, no sé cómo les parecerá a los demás, pero a mí sí sé cómo me sienta llamarme acosador. Decir que en este programa se acosaba. No, no, y ya termino. Decir que en este programa se acosaba y no responder a lo sustantivo. ¿Nos puedes explicar por qué sigues poniéndote un cabestrillo para simular una agresión física que no has sufrido? ¿Nos puedes explicar por qué te prestas a que el presidente del gobierno siga con su farsa de que todos sus problemas proceden de máquinas del fango, de jueces conspiradores, de periodistas buleros, de gente violenta? ¿Nos lo puedes explicar?

Y sentenció que él no va a tolerar que nadie le llame acosador sin que esa acusación tenga consecuencias: