Una experta en inteligencia artificial advierte a Iker Jiménez de ‘Hodio’ y el presentador alucina

La realidad supera la ficción con este Gobierno.

Cualquiera que haya leído la novela ‘1984’ encuentra similitudes.

El Ejecutivo socialista ha presentado HODIO (Huella del Odio y la Polarización), una plataforma que pretende medir el supuesto “discurso de odio” en redes sociales como Instagram, TikTok, X, YouTube y Facebook. La herramienta utiliza inteligencia artificial y análisis humano para rastrear mensajes y elaborar informes periódicos sobre la presencia de contenidos considerados hostiles o polarizadores.

Una herramienta con la que el Gobierno podrá dictaminar qué es «odio» según su criterio. Lo que les permite monitorizar opiniones para acabar señalando o estigmatizando ciertos discursos políticos.

Ana Reyes, experta en inteligencia artificial, abordó en ‘Horizonte’ (Cuatro) los detalles de esta nueva plataforma:

«Más bien es una herramienta, un método o sistema que han creado para poder extraer datos de internet con algoritmos, después minarlos y sacar conclusiones».

En ese momento, el presentador Iker Jiménez preguntó a Reyes qué es lo que la herramienta puede saber sobre él:

«¿Hasta qué punto este gran hermano puede saber sobre mí?».

«Puede saber los perfiles que más hablan sobre ti, el sentimiento de lo que se dice de ti, si tu sentimiento sube o baja en función de cada programa en el que participas. El sentimiento es un algoritmo que es la segunda parte del proceso en el que se aplican algoritmos para minar los datos que ya se han extraído», argumentó la experta.

Sobre ello, explicó la experta que ese algoritmo se le «entrena» para que pueda entender un tweet sobre ti y lo clasifique en positivo, negativo o neutro.

«Es casi como un Wall Street personal«, afirmó Jiménez.

Reyes advirtió: «Hay que tener cuidado de quién y cuál es el objetivo final de esa herramienta«.

Además, en esta herramienta «también pueden entrar bots«, por lo que «ellos tendrán que poner lo que consideran como perfiles que queremos frenar entrenando el algoritmo para que no extraiga sobre esos perfiles».