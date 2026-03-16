Tomás Gómez lanza un aviso descomunal sobre las intenciones electorales de Pedro Sánchez aprovechando el ‘No a la guerra’

No hay que dejar caer en saco roto el aviso.

Sobre todo porque Pedro Sánchez es capaz de aprovechar el más mínimo resquicio para poder seguir apoltronado en La Moncloa.

Ya lo hizo el 29 de mayo de 2023 adelantando los comicios generales cuando el PSOE se llevó un tremendo soplamocos en las elecciones autonómicas y municipales 12 horas horas antes.

Y es que el resucitado ‘No a la guerra‘, unido al resultado logrado por Carlos Martínez, el candidato socialista a la Junta de Castilla y León, sacando dos procuradores más que los logrados por el PSOE en las elecciones de 2022, pone sobreaviso a quienes creen que Sánchez puede aprovecharse de ese escenario para intentar anticipar la cita con las urnas.

Tomás Gómez, exalcalde de Parla (Madrid) y expulsado como secretario general madrileño del PSOE por el propio Sánchez, aseguró en el especial elecciones de ‘El Análisis. Diario de la Noche’ (Telemadrid) que no le extrañaría que el jefe del Ejecutivo socialcomunista utilizase ese lema para sorprender con un adelanto electoral:

Hay una reflexión y yo os invito a que miremos lo que va a pasar en los próximos meses. A Sánchez le importaba poco Castilla y León, como le importa poco esto de las comunidades. Esto es un laboratorio y él ha puesto en marcha un ensayo que es si el ‘No a la guerra’ era capaz de movilizar. En este momento, con estos resultados, en La Moncloa, lo que están haciendo es hacer cálculos electorales porque la guerra puede durar mucho o puede durar poco.

Para Gómez, no sería nada descabellado que ya en Moncloa esté sobre la mesa de los asesores presidenciales la posibilidad de hacer coincidir los comicios en Andalucía con los generales al albur del ‘No a la guerra’: