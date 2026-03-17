Jaime de los Santos (PP) pone de morros a Afra Blanco a cuenta de la ‘vividora’ Yolanda Díaz

Un esperpento pagado a cuenta del contribuyente.

El viaje de Yolanda Díaz a Los Ángeles para asistir a la Gala de los Óscar ha causado una oleada de críticas. “Estamos aquí apoyando al cine español”, ese fue el mensaje de la vicepresidenta segunda desde el teatro Dolby.

La ‘excursión’ formaba parte de la agenda oficial y coincidió con los resultados de las elecciones en Castilla y León. Sin pasar por alto que, su partido, SUMAR, que englobaba las candidaturas de En Común, Izquierda Unida y Verdes Equo, y de Podemos, tan solo obtuvo 36.860 votos, sin llegar siquiera el 3% de las papeletas. Una espantada de la ministra de Trabajo que llevó a un nuevo descalabro del partido.

El asunto llegó a la mesa de debate de ‘Espejo Público’ (Antena 3) este martes 17 de marzo de 2026. La activista Afra Blanco restó importancia al viaje de Yolanda, alegando que, los viajes de los demás ministros no sabe «lo que cuestan» ni conoce «cómo viajan» y que le parece un asunto «un poco absurdo». Sobre los malos resultados en Castilla y León, afirmó que no son “representativos” para la izquierda en un territorio en el que el PP lleva 39 años gobernando.

Jaime de los Santos, vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, puso el grito en el cielo ante el viaje de Yolanda, que «aún no ha explicado qué pinta en los Óscar». Algo que según él, no ha sido casual, “ha ido a pasárselo pipa” y “se ha subido en el avión en business porque quería desaparecer del bofetón de las urnas en Castilla y León».

Este choque de opiniones llevó a un rifirrafe con la activista que siguió restando importancia al viaje.

Por su parte, de los Santos afirmó que, a pesar del batacazo en las urnas, la ministra de Trabajo «no va a dejar ni el coche ni la alfombra ni la posibilidad de asistir a cualquier fiesta».