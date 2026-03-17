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'HORIZONTE' (CUATRO)

Martin Varsavsky jalea la desaparición de la extrema izquierda en Castilla y León y vaticina que se extenderá a toda España

"El resultado en Castilla y León, unido a los de Extremadura y Aragón, auguran un cambio en España"

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Sin pelos en la lengua.

Martín Varsavsky, invitado en ‘Horizonte‘ (Cuatro), analizó los resultados que dejó la campaña electoral en Castilla y León en la noche del 15 de marzo de 2026.

El empresario argentino-español, fundador de Jazztel y otras compañías unicornio, aplaudió el retroceso experimentado por las formaciones de la izquierda extrema en la comunidad castellanoleonesa y aseguró que el fenómeno es solo el principio de una corrección democrática nacional.

Varsavsky ofreció una lectura del resultado deparado en las urnas desde una óptica empresarial y pide no dejarse llevar por los vaivenes de Pedro Sánchez:

En mi caso voy a hacer más el comentario de cómo veo el ángulo político desde el lado de la empresa, los inversores. Lo que a mí me preguntan, especialmente los que no están en España, es las tres elecciones que hubo, Extremadura, Aragón, Castilla, ¿qué significan, qué anticipan? Porque al ver a Sánchez tan descolocado con Estados Unidos y con el resto de Europa, se preocupan, ya empiezan a ver como que no vale la pena hacer cierto tipo de inversiones en España, mejor nos vamos a otro país porque nos crea una incertidumbre.

El empresario recordó que aparte de lo sucedido la noche del 15-M, también hay que ver lo que sucedió en las convocatorias electorales de Extremadura y Aragón, donde PP y VOX barrieron del panel a los partidos de la extrema izquierda:

Lo que yo les digo es que lo de Castilla hay que verlo unido a todas y unido a las otras dos. Y lo que se ve es que siempre tienen PP y VOX una amplia mayoría que antes no tenían. Entonces, para la gente que cree en la libertad, en la libertad como yo y en las ganas de crear empresas, a mí todas estas me parecen muy buenas noticias. La ultraizquierda desaparece, lo que ellos llaman la ultraderecha, que es la derecha, está muy bien posicionada, la centroderecha también, y eso para mí augura un cambio en este país que va a ser bienvenido por la mayoría de la población. Es el hecho de que suman más de la mitad de los votos PP y VOX. Eso demuestra entonces que la mayoría de la población quiere cambio.

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