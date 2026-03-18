Nacho Abad mete la directa contra Pedro Sánchez por retrasar las ayudas para paliar el alza de los carburantes

En estado de combustión.

Nacho Abad saltó como nunca contra Pedro Sánchez a cuenta de la parsimonia de su Gobierno con el asunto del alza de los combustibles debido a la guerra con Irán.

El presentador de ‘En Boca de Todos‘ (Cuatro) arremetió sin piedad contra el presidente por no mover ficha ante la mayor subida de carburantes en cuatro años.

Las cifras resultan más que alarmantes: el diésel ya supera los 1,64 euros/litro (+14% en una semana) y la gasolina ronda los 1,60 euros (+7,7%). Transportistas y conductores claman por bonificaciones como las de 2022, pero Sánchez «mira para otro lado» mientras Hacienda sigue ingresando más por IVA e impuestos especiales.

Así que el periodista de Mediaset, liándose la manta a la cabeza, le metió un buen meneo al inquilino de La Moncloa:

Así que, prisita, a darse prisa, señor presidente, a ayudar a los españoles a no tener que pagar ese depósito de la gasolina, con ayudas directas o indirectas, lo que quiera, pero a tomar decisiones ya, que nos están estrangulando la economía y muchos de los trabajadores en España lo están pasando realmente mal, mientras usted esté tranquilamente con calefacción en La Moncloa.

Nacho Abad dejó más que claro que los españoles ni están para actos ceremoniosos ni tienen tiempo para esperar a que Pedro Sánchez se ponga las pilas y dé luz verde a ese paquete de medidas.

Sin embargo, no será hasta este 20 de marzo de 2026 cuando se dé a conocer el paquete de medidas que será diseñado en un Consejo de Ministros extraordinario:

Las medidas del llamado Plan de Respuesta Integral ante la guerra en Oriente Medio serán «estructurales y coyunturales» e irán destinadas a los sectores económicos más afectados y a las familias vulnerables, según informó Moncloa.

No obstante, el conjunto de medidas a presentar puede provocar otra ola de descontentos.

No se contemplaría la reducción del IVA a algunos alimentos o la posibilidad de aplicar descuentos a los precios de la gasolina y el diésel.

Tal y como expuso la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, las medidas garantizarán la «protección a los más vulnerables» y beneficiarán «a los sectores más expuestos como el agrario, el pesquero o los transportistas. Las medidas en el ámbito energético serán para todos los consumidores que se sientan afectados».