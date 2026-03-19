Vicente Vallés propina un constitucional porrazo al Gobierno Sánchez por su nueva excusa para prorrogar los Presupuestos

Ya lo dice el clásico.

Que antes se caza a un mentiroso que a un cojo.

Y en el Gobierno Sánchez la cantidad de buleros abunda como las setas en el monte en pleno mes de otoño.

Vicente Vallés, en Antena 3 Noticias, volvió a sacar los colores a La Moncloa.

En esta oportunidad a cuenta de los Presupuestos Generales del Estado.

El Ejecutivo socialcomunista, una vez más, se parapetó en excusas de mal pagador para incumplir el plazo que se dieron para presentar las cuentas anuales después de no haber llevado en tiempo y forma los PGE para que fuesen debatidos en el Congreso de los Diputados.

El presentador de la primera cadena de Atresmedia no se cortó un pelo a la hora de recordarle al gabinete sanchista sus incumplimientos con una ley tan esencial como es la de los Presupuestos:

Había expectación por escuchar la respuesta que pudiera dar la vicepresidenta María Jesús Montero, que es la responsable de elaborar los presupuestos. Fue Montero, junto con el propio presidente Pedro Sánchez, quien se comprometió a presentar los presupuestos antes de que termine este mes. Pues bien, la ministra ya no habla de marzo, sino de este año en términos generales.

Y puso las palabras pronunciadas en sede parlamentaria por la también candidata del PSOE a la Junta de Andalucía:

La prórroga presupuestaria es plenamente constitucional y así lo establecen las leyes que rigen en nuestro país. Y seguimos trabajando para traer unos presupuestos durante este año.

A lo que Vallés apostilló:

Han escuchado a la vicepresidenta hablar de este año, ya no del mes de marzo, y también la han escuchado hablar de que es constitucional la prórroga de los presupuestos. Y dice la verdad la vicepresidenta, porque así lo establece el artículo 134.4 de la Constitución. Pero se da la circunstancia de que ese mismo artículo 134, en su punto tercero, ordena al gobierno presentar su proyecto de Presupuestos antes de que termine el mes de septiembre. Y esa obligación constitucional es la que el gobierno lleva tres años seguidos incumpliendo. Minutos después de las palabras de la vicepresidenta Montero en el Congreso, el presidente del gobierno ha sido preguntado en Moncloa también por los presupuestos. Y tampoco Pedro Sánchez se ha comprometido a presentar su proyecto en el plazo establecido por el propio presidente. Ahora justifica el retraso porque dice que la prioridad es establecer las medidas frente a la guerra de Irán.

Así se pronunció el inquilino de La Moncloa:

Sobre los presupuestos, otro tanto de lo mismo, mire, estamos ahora mismo gestionando, yo creo que una de las mayores crisis que durante todos los años de mi mandato he tenido que gestionar. Y creo que es importante que los ciudadanos españoles sean conscientes de la gravedad que vive el mundo, que sufre Europa y en consecuencia las consecuencias que estamos viviendo y también del impacto socioeconómico que va a tener sobre nuestros hogares.

El director del informativo de la primera cadena de Atresmedia dejó claro que la obligación del Gobierno era haber presentado el proyecto de Presupuestos hace tres años y no parapetarse ahora en la guerra de Irán que estalló hace tres semanas: