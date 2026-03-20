Ana Vázquez (PP) apaliza a la diputada saharaui de Sumar por justificar el estrangulamiento fiscal de Sánchez a los españoles

¡Vaya repaso!

En una nueva entrega de bronca televisiva en ‘Todo es Mentira‘ (Cuatro) el 19 de marzo de 2026, la diputada popular Ana Vázquez dio una auténtica lección de realidad económica a Tesh Sidi, la diputada de Sumar de origen saharaui, que osó defender el brutal paquete fiscal del sanchismo –subidas encubiertas vía combustibles, impuestos verdes, cotizaciones disparadas y presión récord sobre la clase media–.

Vázquez no tuvo piedad: la dejó expuesta como defensora de un Gobierno que asfixia a los españoles con más impuestos mientras mira para otro lado en causas internacionales y prioriza agendas ideológicas.

El detonante: el debate sobre la escalada del precio del combustible, que ha puesto a los españoles contra las cuerdas con subidas que repercuten en todo –transporte, cesta de la compra, calefacción–.

Mientras Ana Vázquez cargaba contra el Gobierno por no implementar medidas reales de alivio fiscal y sopapeaba a su contrincante en el plató:»¡Bajad los impuestos de una vez! Los españoles están hartos de ser los paganos de vuestras ocurrencias», Tesh Sidi salió en defensa del Ejecutivo.

La de Sumar justificó las políticas «progresivas» de Pedro Sánchez, defendió que hay que gravar más a los combustibles fósiles por «justicia climática» y minimizó el impacto en las familias trabajadoras. Error fatal.

Vázquez no se contuvo. Con datos en la mano y verbo afilado, la popular desmontó el relato sanchista: