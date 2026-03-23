¡Qué esperpento! Marc Giró suaviza su espantada de TVE a laSexta con un peloteo infame a Pedro Sánchez

De la pública sanchista a laSexta en modo progre sin frenos.

Marc Giró, el presentador catalán que abandonó RTVE cantando ‘La Internacional‘, llegó a Atresmedia con promos donde llama «Pedro» al presidente y prometió conquistar la cadena.

El remache, en el programa ‘Lo de Évole‘ con una llamada sorpresa del mismísimo Pedro Sánchez.

En lo que pareció el guion de una comedia negra televisiva, Giró completó su particular ‘operación cambio de chaqueta’ con un nivel de peloteo que rozó lo caricaturesco.

Lo que realmente llamó la atención no fue el salto profesional, sino el modo en que Giró decidió maquillar su espantada con un peloteo descarado hacia Pedro Sánchez.

Todo empezó en la promo de lanzamiento: Marc Giró, golpeándose el pecho como un gorila en celo, mirando a cámara y soltando:

Pedro, ya estoy en laSexta. ¡Nos vamos a hacer con ella!.

Un guiño tan evidente que hasta los más despistados entendieron que el «Pedro» no era el del bar de la esquina.

Semanas después, en ‘El Hormiguero‘ (Antena 3), Giró no se cortó un pelo: acusó al programa de «hilar muy fino con Pedro Sánchez y muy poco con la ultraderecha», defendió al presidente como «un gran político que lo está haciendo bien» y remató con un «viva Pedro Sánchez» que dejó a Pablo Motos descolocado.

Y el colmo llegó el 22 de marzo de 2026 en el doble programa de bienvenida en ‘Lo de Évole’: Jordi Évole, en plan broma-maquiavélica, llamó por teléfono al presidente del Gobierno porque, según él, Marc «le debía una explicación» por dejar la televisión pública «sanchista».

Sánchez se puso al aparato, charlaron los tres, Giró suelta perlas como «¿es verdad que cuanto más de izquierdas eres, mejor te va y mejor nos va a todos?» y terminó retando al jefe del Ejecutivo: «A ver si hay huevos de venir a mi programa en laSexta».

Évole, sabiendo la que le iba a caer, comentó:

Y mañana los titulares de la simpática conversación mantuvieron los sanchistas Giró y Sánchez.

A lo que el cómico comentó con cierto cabreo:

Hombre, pero ¿qué vamos a hacer? A ver, un momento, estos titulares no nos los vamos a comer. Porque me pones al teléfono a Pedro Sánchez y ¿qué quieres? ¿Que le mande a tomar por culo? No, hombre. He sido educado, ¿no, Pedro? Es que la gente también es idiota. Venga, hombre. Oye, Pedro, un abrazo. Nos vemos en laSexta. Y luego una cosa. Nos vemos en lasexta, espero. Y si no, no pasa nada, porque sé que eres un hombre ocupado. Un abrazo fuerte a Begoña, a tu mujer. Que yo soy un fan total. Soy un fan total. Soy suyo. Y estoy a partir un piñón con ella. Así te lo digo de claro. No la conozco, pero un abrazo.

El presidente agradeció la última intervención de Marc Giró:

Nunca pude imaginar que la política pudiera llegar a estos niveles también. Pero bueno, se te agradece mucho ese detalle. Y un abrazo muy fuerte también para Jordi y gracias por llamar.

Y el cómico, una vez colgada la llamada, volvió a hacer el mamarracho: