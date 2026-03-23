Susanna Griso responde con ‘bofetón’ de vuelta al mamarracho nueva estrella del sanchismo en la TV

Se veía venir y no ha tardado en suceder.

El primero que alucinó pepinillos con el nuevo fichaje de Atresmedia, hasta ahora voz inquietante en la RTVE sanchista, Marc Giró, fue Pablo Motos. El líder del prime time tuvo que llevarlo a su programa por aquello de ser la nueva cara de la casa, y el chasco que se llevó fue tremendo. Giró es, precisamente, un hombre al servicio de la causa sanchista. Y no disimula ni lo más mínimo.

Así que después le tocó ir a Lo de Évole, que tampoco es que se lo fuera a poner muy difícil, y ahí se vio más a fondo el tipo de mamarracho que este Giró puede llegar a ser. No hay muchas cosas más peligrosas en TV que alguien que se cree gracioso. Le tocó recibir a Susanna Griso. Se olvidaría el presentador novato de que esta periodista tendría programa apenas unas horas después.

El bofetón aún resuena en las paredes de Atresmedia.

«Ofendida, cargo las tintas contra Marc Giró tras su dardo». Es interesante recordar que Giró ya había colaborado anteriormente en Espejo público junto a ella, lo que suma un toque de tensión al intercambio. Ahora, con su salto a La Sexta, este «nuevo mamarracho estrella del periodismo sanchista» –como lo han calificado algunos– se presenta como un rival dentro del mismo grupo.

En el tenso cara a cara de Marca, Griso dejó claro su enfado. Defendió que Espejo público aborda temas serios y no se limita solo al mundo del corazón. Por su parte, Giró, licenciado en Historia del Arte por la Universitat de Barcelona, viene respaldado por éxitos como Zapeando o Vostè primer en RAC1. Su estilo desenfadado y progresista, con toques feministas, contrasta con la manera directa de Griso.

«Primero, yo no creo que este sea un programa de espectáculos, es un programa informativo, ¿eh?», sentenció la periodista. Y yo no aspiro a ser política ni dedicarme a la política. Lo que hago es un análisis bastante más crítico que el que puede hacer él con Begoña Gómez».