Antonio Naranjo sopapea a Pedro Sánchez por pisotear todas las instituciones y amordazar a los ciudadanos: «¡Esto no es Corea del Norte!»

Sin cortapisas.

El director de ‘El Análisis: Diario de la Noche en Telemadrid’, Antonio Naranjo, cargó con dureza contra Pedro Sánchez en su habitual editorial. El periodista no se mordió la lengua al denunciar la deriva del presidente del Gobierno, al que acusó de comportarse como si estuviera por encima de las reglas democráticas básicas.

Así arrancó el presentador de Telemadrid:

Miren, el presidente ha dicho que estaba muy enfadado por la situación del mundo y que no iba a perder el tiempo presentando presupuestos que serán ya, pues para toda la legislatura, los mismos que tuvimos allá por la Edad Media, más o menos. Y fíjense si estaba preocupado que minutos después de confesar que se iba a saltar la Constitución, se marchó con Begoña Gómez a los Pirineos a montar en bicicleta y hablar con los caballitos. Bueno, la verdad es que ya se le agotan las excusas para incumplir la primera obligación de un presidente digno de serlo, llevar las cuentas del Estado al Congreso y si no consigue aprobarlas, pues convocar elecciones. Solo le falta por decir, así como pretexto, que hombre, hay que guardar luto por la muerte del gran Chuck Norris y que con esa pena que el hombre lleva encima, nadie tiene derecho a pedirle que cumpla con la ley.

Alucinó con los hechos acaecidos durante la última semana:

En fin, España no se debe acostumbrar a vivir en una situación, de emergencia democrática. Que pongan la cara de Sánchez en misiles de Irán, que salgan sanguinarios etarras de la cárcel para que Otegi siga apoyándole, que un juez dé veracidad al sobre de Aldama y otro quiera sentar a Begoña Gómez delante de un jurado, o que podamos escuchar a dos fontaneros del PSOE hablando abiertamente de cómo montar campañas para acabar con jueces, guardias, civiles y periodistas, pues es inaceptable. Y también lo es. No pasa nada. Lo importante no es que Sánchez se haga el enfadado, sino que buena parte de España está enfadada con él, con sus incumplimientos, con sus trampas, con sus mentiras, y que lejos de tomar nota, se saque otro conejito de la chistera para ganar un poquito de tiempo.

Y le dio la puntilla a Pedro Sánchez: