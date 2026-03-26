Antonio Naranjo defiende con uñas y dientes entrevistar a Vito Quiles y propina un estacazo brutal a Sarah Santaolalla

Contundente.

Antonio Naranjo no se cortó a la hora de defender la confección de la parrilla de su programa.

El conductor de ‘El Análisis. Diario de la Noche‘ (Telemadrid) estalló ante quienes trataron de poner en solfa que entrevistase a comunicadores como Vito Quiles.

El reportero de Estado de Alarma, protagonista en los últimos días ante las andanadas de Patxi López, intervino en el espacio de la cadena pública madrileña:

Porque yo, que tengo una larga y seguramente brillante para unos y lamentable para otros carrera, todos los días hay algún listo que me dice que por qué invito a Vito Quiles a este programa.

Y ahí vino el palo a Sarah Santaolalla, aunque sin nombrarla de manera explícita, pero todos supieron a quién se refería:

Y me los dicen los mismos que consideran perfectamente normal que en todo tipo de programas y televisiones públicas vayan personas sin oficio ni beneficio, con un argumentario previamente trasladado, hasta ahí bueno, pero sobre todo con una agresividad, con una capacidad de insulto, con una agresividad para defender sus posiciones o atacar a los otros, sobre las que nadie se juzga si es conveniente o no que estén en espacios públicos.

Criticó, igualmente, a los que van repartiendo carnets de quién puede ser o no entrevistado: