El fotógrafo de EFE que cazó el gesto amenazante de Patxi López a Vito Quiles no se corta: «Eso es odio con hache y sin ella»

Un testimonio con mucho valor.

Sobre todo porque se trata de un fotógrafo de la estatal Agencia EFE y, a buen seguro, a alguno de sus jefes no le habrá gustado la estampa que reflejó con su objetivo en la jornada del 24 de marzo de 2026.

Javier Lizón, presente en la sala de prensa del Congreso de los Diputados, asistió atónito a la escena vivida tras la comparecencia de Patxi López.

El portavoz del Grupo Socialista, tras una pregunta de Vito Quiles sobre la puesta en libertad de la terrorista Amboto, hizo el amago de marcharse de la estancia, pero volvió sobre sus pasos para recriminarle al periodista que volviera a sacar la foto de cuando llevó a hombros el féretro de Isaías Carrasco, asesinado por la banda terrorista ETA.

Aparte del gesto amenazante, a Lizón no se le escapó el grueso insulto contra Quiles.

Y así contó en el programa ‘Horizonte’ (Cuatro):

Los fotógrafos somos testigos de muchas cosas, ¿no? Y eso es una cosa maravillosa, ¿no? Que eres testigo de cosas increíbles durante tu vida. Y hay cosas maravillosas, pero hay cosas que no lo son. Y este momento es un momento terrible. Llevo 27 años en la Agencia EFE y esto no es normal. O sea, que un político se dirija a un periodista y le insulte. Sí, le insultó y dijo exactamente que era basura. Yo lo escuché. Y es terrible que esto pase.

Criticó el papel de determinados periodistas por haber sido poco menos que extras en una ‘ley del silencio’ impuesta en el Congreso de los Diputados cuando se acosa a determinados comunicadores: